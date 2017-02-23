Матвеева и Белорукова не вышли в финал спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Ещё одна представительница России Юлия Белорукова во втором полуфинале стала пятой и также завершила борьбу за награды.



В финале выступят норвежка Майкен Касперсен Фалла, американки Киккэн Рэнделл, Софи Колдуэлл и Джессика Диггинс, а также шведки Ида Ингемарсдоттер и Анна Фальк.