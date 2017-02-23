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23 февраля 2017, 19:57 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Матвеева и Белорукова не вышли в финал спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Россиянка Наталья Матвеева в полуфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) упала в столкновении со шведкой Стиной Нильссон и заняла пятое место в своём забеге.

Ещё одна представительница России Юлия Белорукова во втором полуфинале стала пятой и также завершила борьбу за награды.

В финале выступят норвежка Майкен Касперсен Фалла, американки Киккэн Рэнделл, Софи Колдуэлл и Джессика Диггинс, а также шведки Ида Ингемарсдоттер и Анна Фальк.
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