Матвеева и Белорукова не вышли в финал спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти
Россиянка Наталья Матвеева в полуфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) упала в столкновении со шведкой Стиной Нильссон и заняла пятое место в своём забеге.
Ещё одна представительница России Юлия Белорукова во втором полуфинале стала пятой и также завершила борьбу за награды.
В финале выступят норвежка Майкен Касперсен Фалла, американки Киккэн Рэнделл, Софи Колдуэлл и Джессика Диггинс, а также шведки Ида Ингемарсдоттер и Анна Фальк.
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