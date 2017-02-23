Устюгов вышел в полуфинал спринта на ЧМ в Лахти, несмотря на падение

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Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в первом четвертьфинальном забеге, уступив только норвежцу Петеру Нортугу. Отметим, что Сергей упал на старте дистанции, но смог пробиться в следующую стадию. Ещё один представитель России Александр Большунов в этом же забеге тоже стал жертвой падения и финишировал шестым. Антон Гафаров также завершил борьбу за награды, став четвёртым в третьем четвертьфинале.



В заключительном забеге россиянин Глеб Ретивых показал третий результат и остался за бортом полуфинала.