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23 февраля 2017, 19:38 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Устюгов вышел в полуфинал спринта на ЧМ в Лахти, несмотря на падение

В Лахти (Финляндия) продолжается спринт свободным стилем.

В <span class=error>Лахти</span> (Финляндия) продолжается спринт свободным стилем. Увеличить
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Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в первом четвертьфинальном забеге, уступив только норвежцу Петеру Нортугу. Отметим, что Сергей упал на старте дистанции, но смог пробиться в следующую стадию. Ещё один представитель России Александр Большунов в этом же забеге тоже стал жертвой падения и финишировал шестым. Антон Гафаров также завершил борьбу за награды, став четвёртым в третьем четвертьфинале.

В заключительном забеге россиянин Глеб Ретивых показал третий результат и остался за бортом полуфинала.
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