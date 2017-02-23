Соболева испытала не только радость, но и горечь, попав в состав на спринт на ЧМ
ЛАХТИ (Финляндия), 23 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российская лыжница Елена Соболева заявила, что, попав в состав сборной на спринт на чемпионате мира, испытала не только радость за себя, но и горечь за дисквалифицированных спортсменов.
Соболева в четверг не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию соревнований в спринте свободным стилем на чемпионате мира в финском Лахти. FIS 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Алексея Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Во вторник Спортивный арбитражный суд отклонил запрос пятерых лыжников на временную приостановку их отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира.
«Когда ехала сюда, не была уверена, что побегу спринт, но
«Конечно, я переживаю за Сергея (Устюгова). Но я просто хочу, чтобы победил спортсмен из нашей страны. И не обязательно Сергей. Он лидер, конечно. Все ждут от него медали», — добавила лыжница.
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