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23 февраля 2017, 19:31 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Соболева испытала не только радость, но и горечь, попав в состав на спринт на ЧМ

ЛАХТИ (Финляндия), 23 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российская лыжница Елена Соболева заявила, что, попав в состав сборной на спринт на чемпионате мира, испытала не только радость за себя, но и горечь за дисквалифицированных спортсменов.

Соболева в четверг не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию соревнований в спринте свободным стилем на чемпионате мира в финском Лахти. FIS 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Алексея Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Во вторник Спортивный арбитражный суд отклонил запрос пятерых лыжников на временную приостановку их отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира.

«Когда ехала сюда, не была уверена, что побегу спринт, но из-за ситуации с допинг-скандалом мне доверили бежать спринт, — сказала Соболева журналистам. — С одной стороны, я обрадовалась, а с другой стороны — испытала огорчение за тех людей, которые тренировались и ждали, что их допустят хотя бы на главный старт сезона. Думаю, что все в команде переживают и хотят справедливости. Чтобы не только русских, можно сказать, “гнобили”. Нельзя же бежать и все гонки выигрывать, хотя бы одна должна не получиться. Правда она всегда будет правдой».

«Конечно, я переживаю за Сергея (Устюгова). Но я просто хочу, чтобы победил спортсмен из нашей страны. И не обязательно Сергей. Он лидер, конечно. Все ждут от него медали», — добавила лыжница.
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