Соболева: Российские лыжники хотят видеть справедливость, а их гнобят
ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники ждут, что по отношению к ним будут приниматься справедливые решения, однако пока складывается ощущение, что их целенаправленно гнобят. Такое мнение журналистам высказала российская лыжница Елена Соболева.
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В четверг Соболева выступила в личном спринте на чемпионате мира в финском Лахти, куда не допустили пять российских лыжников в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.
«Ехав сюда, я не была уверена, что побегу спринт, шанс выступить мне выпал в связи с допинговым скандалом. О том, что бегу, мне сказали день назад. С одной стороны, я обрадовалась, а с другой, мне было горько за тех людей, которые тренировались и жили мечтой о том, что их допустят до главного старта сезона», — сказала Соболева.
«Все переживают
Выступление в спринте Соболева завершила на стадии четвертьфинала.
«Это третий чемпионат мира для меня и он самый удачный, поскольку я прошла пролог. Конечно, не самый оптимальный результат, но я довольна», — отметила лыжница.
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