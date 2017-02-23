Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28876428/
23 февраля 2017, 19:25 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Соболева: Российские лыжники хотят видеть справедливость, а их гнобят

ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники ждут, что по отношению к ним будут приниматься справедливые решения, однако пока складывается ощущение, что их целенаправленно гнобят. Такое мнение журналистам высказала российская лыжница Елена Соболева.

<em><span class=error>ЛАХТИ</span> /Финляндия/ 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. </em>Российские лыжники ждут что по отношению к ним будут приниматься справедливые решения однако пока складывается ощущение что их целенаправленно <span class=error>гнобят</span>. Такое мнение журналистам высказала российская лыжница Елена <span class=error>Соболева</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг Соболева выступила в личном спринте на чемпионате мира в финском Лахти, куда не допустили пять российских лыжников в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

«Ехав сюда, я не была уверена, что побегу спринт, шанс выступить мне выпал в связи с допинговым скандалом. О том, что бегу, мне сказали день назад. С одной стороны, я обрадовалась, а с другой, мне было горько за тех людей, которые тренировались и жили мечтой о том, что их допустят до главного старта сезона», — сказала Соболева.

«Все переживают из-за этой ситуации, поскольку хотят видеть справедливость и мир во всем мире. Сейчас же получается, что гнобят исключительно россиян. Но я верю, что правда восторжествует», — подчеркнула она.

Выступление в спринте Соболева завершила на стадии четвертьфинала.

«Это третий чемпионат мира для меня и он самый удачный, поскольку я прошла пролог. Конечно, не самый оптимальный результат, но я довольна», — отметила лыжница.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

Источник: футболист Панченко подпишет контракт с "Динамо" сроком на три года

Олимпийский чемпион Руслан Захаров выступит на военных играх Сочи в "счастливых" коньках

Венесуэльский лыжник рассмешил зрителей выступлением на ЧМ