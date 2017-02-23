Соболева: Российские лыжники хотят видеть справедливость, а их гнобят

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В четверг Соболева выступила в личном спринте на чемпионате мира в финском Лахти, куда не допустили пять российских лыжников в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

«Ехав сюда, я не была уверена, что побегу спринт, шанс выступить мне выпал в связи с допинговым скандалом. О том, что бегу, мне сказали день назад. С одной стороны, я обрадовалась, а с другой, мне было горько за тех людей, которые тренировались и жили мечтой о том, что их допустят до главного старта сезона», — сказала Соболева.

«Все переживают из-за этой ситуации, поскольку хотят видеть справедливость и мир во всем мире. Сейчас же получается, что гнобят исключительно россиян. Но я верю, что правда восторжествует», — подчеркнула она.

Выступление в спринте Соболева завершила на стадии четвертьфинала.

«Это третий чемпионат мира для меня и он самый удачный, поскольку я прошла пролог. Конечно, не самый оптимальный результат, но я довольна», — отметила лыжница.