Венесуэлец Солано вновь порадовал болельщиков на ЧМ по лыжному спорту в Лахти
Лыжник Адриан Солано, ставший главным действующим лицом квалификационной гонки на 10 км среди мужчин на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти, вновь порадовал публику.
Венесуэлец принял участие в квалификации в спринте свободным стилем и выглядел более уверенно, чем накануне, пусть и не обошёлся без ряда падений. «Худший лыжник в истории», как его окрестили журналисты, добрался до финиша гонки на 1,6 км с результатом 13.49,33 и уступил победителю россиянину Сергею Устюгову более 10 минут.
Накануне Адриан не смог добраться до финиша, но обрёл большую популярность. Видеонарезка моментов с его участием обошла все ведущие спортивные издания мира.
Увидеть выступление Солано в спринте можно на YouTube.
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