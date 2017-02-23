Венесуэлец Солано вновь порадовал болельщиков на ЧМ по лыжному спорту в Лахти

Венесуэлец принял участие в квалификации в спринте свободным стилем и выглядел более уверенно, чем накануне, пусть и не обошёлся без ряда падений. «Худший лыжник в истории», как его окрестили журналисты, добрался до финиша гонки на 1,6 км с результатом 13.49,33 и уступил победителю россиянину Сергею Устюгову более 10 минут.



Накануне Адриан не смог добраться до финиша, но обрёл большую популярность. Видеонарезка моментов с его участием обошла все ведущие спортивные издания мира.



Увидеть выступление Солано в спринте можно на YouTube.

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