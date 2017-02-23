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23 февраля 2017, 19:09 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Матвеева и Белорукова вышли в полуфинал спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Россиянка Наталья Матвеева вышла в полуфинал спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

Наталья выиграла третий четвертьфинальный забег, показав лучший результат на этой стадии. Также пробилась в полуфинал Юлия Белорукова, ставшая второй в четвёртом четвертьфинале.

Ещё одна представительница России Елена Соболева завершила борьбу за награды, заняв шестое место в первом четвертьфинале.

Полуфиналы и финал пройдут в четверг, 23 февраля.
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ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Александр Большунов готов пробежать во всех гонках на чемпионате мира в финском Лахти. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в спринте.
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