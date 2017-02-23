Матвеева и Белорукова вышли в полуфинал спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Наталья выиграла третий четвертьфинальный забег, показав лучший результат на этой стадии. Также пробилась в полуфинал Юлия Белорукова, ставшая второй в четвёртом четвертьфинале.



Ещё одна представительница России Елена Соболева завершила борьбу за награды, заняв шестое место в первом четвертьфинале.



Полуфиналы и финал пройдут в четверг, 23 февраля.