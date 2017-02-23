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23 февраля 2017, 19:06 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Волотка и Рахимбаев не вышли в финал мужского спринта чемпионата мира

Завершилась квалификация мужского индивидуального спринта на чемпионате мира в финском Лахти.

Завершилась квалификация мужского индивидуального спринта на чемпионате мира в финском <span class=error>Лахти</span>. Увеличить
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Лучший результат в квалификационной гонке — у российского лыжника Сергея Устюгова, второй и третий результат — у норвежцев Финн-Хоген Крога и Скар Синдре Бьорнестада.

Казахстанские лыжники Денис Волотка и Даулет Рахимбаев завершили квалификацию с 40-м и 56-м результатами, что не позволило им пройти в финальную часть спринта.

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