Волотка и Рахимбаев не вышли в финал мужского спринта чемпионата мира
Завершилась квалификация мужского индивидуального спринта на чемпионате мира в финском Лахти.
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Лучший результат в квалификационной гонке — у российского лыжника Сергея Устюгова, второй и третий результат — у норвежцев
Казахстанские лыжники Денис Волотка и Даулет Рахимбаев завершили квалификацию с 40-м и 56-м результатами, что не позволило им пройти в финальную часть спринта.
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