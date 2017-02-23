Керов: Ребро у летающей лыжницы Аввакумовой побаливает, но на ЧМ ей это не мешает

Аввакумова сломала ребро на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия) в начале февраля. Россиянка, занимающая 8-е место в общем зачете Кубка мира, вышла в финал чемпионата мира по лыжным видам спорта автоматически. Ксения Каблукова, Софья Тихонова и Анастасия Баранникова вышли в финальную часть турнира по итогам квалификации.

«У Ирины все нормально, восстановилась после травмы, хотя ребро и побаливает при приземлении. Но она молодец, держится уверенно, да и сама говорит, что эта боль не очень мешает», — заявил Керов.