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23 февраля 2017, 18:56 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Керов: Ребро у летающей лыжницы Аввакумовой побаливает, но на ЧМ ей это не мешает

ЛАХТИ (Финляндия), 23 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Последствия перелома ребра у лидера сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирины Аввакумовой еще дают о себе знать, но ее выступлению на чемпионате мира в финском Лахти особо не мешают, заявил агентству «Р-Спорт» тренер женской национальной команды Роман Керов.

Аввакумова сломала ребро на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия) в начале февраля. Россиянка, занимающая 8-е место в общем зачете Кубка мира, вышла в финал чемпионата мира по лыжным видам спорта автоматически. Ксения Каблукова, Софья Тихонова и Анастасия Баранникова вышли в финальную часть турнира по итогам квалификации.

«У Ирины все нормально, восстановилась после травмы, хотя ребро и побаливает при приземлении. Но она молодец, держится уверенно, да и сама говорит, что эта боль не очень мешает», — заявил Керов.
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