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23 февраля 2017, 18:52 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанки не прошли квалификацию спринта на чемпионате мира

С женского индивидуального спринта стартовал чемпионат мира в финском Лахти.

С женского индивидуального спринта стартовал чемпионат мира в финском <span class=error>Лахти</span>. Увеличить
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Лидером квалификации стала Майкен Касперсен Фалла из Норвегии, второй результат — у финской лыжници Мари Лаукканен, третьей стала словенка Катя Вишнар.

Казахстанским лыжницам не удалось пробиться в финальную часть соревнований. Анна Шевченко стала 43-й, Анна Стоян — 51-й, Ольга Мандрика — 54-й, Ирина Быкова — 55-й.

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