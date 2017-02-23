Казахстанки не прошли квалификацию спринта на чемпионате мира
С женского индивидуального спринта стартовал чемпионат мира в финском Лахти.
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Лидером квалификации стала Майкен Касперсен Фалла из Норвегии, второй результат — у финской лыжници Мари Лаукканен, третьей стала словенка Катя Вишнар.
Казахстанским лыжницам не удалось пробиться в финальную часть соревнований. Анна Шевченко стала 43-й, Анна Стоян — 51-й, Ольга Мандрика — 54-й, Ирина Быкова — 55-й.
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