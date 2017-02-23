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23 февраля 2017, 17:27 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Устюгов победил в квалификации спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Россиянин Сергей Устюгов выиграл квалификацию в спринте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

Россиянин Сергей <span class=error>Устюгов</span> выиграл квалификацию в спринте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в <span class=error>Лахти</span> (Финляндия). Увеличить
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Сергей преодолел дистанцию за 3.11,72 и опередил норвежца Финна Хагена Крога, ставшего вторым, на 2,71 секунды.

Двукратный чемпион мира среди юниоров Александр Большунов (3.17,27) показал восьмой результат, Антон Гафаров (3.19,96) стал 16-м, а Глеб Ретивых — 18-м (3.20,17).

Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги пройдут в четверг, 23 февраля.
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Лыжницы Матвеева, Белорукова и Соболева преодолели квалификацию в спринте на ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянки Наталья Матвеева, Юлия Белорукова и Елена Соболева преодолели квалификацию спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти.
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