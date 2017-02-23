Устюгов победил в квалификации спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти
Россиянин Сергей Устюгов выиграл квалификацию в спринте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).
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Сергей преодолел дистанцию за 3.11,72 и опередил норвежца Финна Хагена Крога, ставшего вторым, на 2,71 секунды.
Двукратный чемпион мира среди юниоров Александр Большунов (3.17,27) показал восьмой результат, Антон Гафаров (3.19,96) стал 16-м, а Глеб Ретивых — 18-м (3.20,17).
Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги пройдут в четверг, 23 февраля.
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