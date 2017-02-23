Лыжницы Матвеева, Белорукова и Соболева преодолели квалификацию в спринте на ЧМ

Матвеева в квалификации показала 11-е время, проиграв победительнице норвежке Майкен Фалле 4,92 секунды. Белорукова заняла 20-е место (+7,99), Соболева — 24-е (+8,84). Еще одна представительница России Полина Ковалева не смогла выйти в следующий раунд, заняв 44-ю позицию (+16,48).

Медали в этом виде будут разыграны позднее в четверг.