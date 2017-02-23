Лыжник Петухов считает, что в его отстранении от соревнований есть политический подтекст

Ранее Спортивный арбитражный суд оставил в силе санкции, наложенные Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) в отношении пяти российских лыжников, включая Петухова, после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Таким образом, Петухов не может принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS, в том числе в чемпионате мира, который стартует в четверг в финском Лахти.

«Закрадывалась мысль, что в поддержку отстраненных спортсменов от лица команды должны что-то сделать. Должны быть не просто разговоры, а даже, может быть, надо создать какую-то группу, которая будет агитировать, что наша команда “чистая”, мы сильные и нас просто так не уберешь», — сказал Петухов.

«Хотя, наверное, сейчас уже поздно, это надо было сделать раньше, когда было тяжело, а сейчас эмоции уже ушли. Возможно, они будут возвращаться, но чемпионат мира пропущен, а следующий старт — Олимпийские игры, и я не хочу обнадеживаться, что все так быстро решится. Дело сложное, и там, насколько я понимаю, не спортивные взгляды, а политическая сторона, которую не дают продавить. Но я верю, что этот вопрос к весне решится, и я спокойно смогу готовиться», — добавил спортсмен.

В четверг чемпионат мира 2017 года откроет мужской и женский спринт, 25 февраля пройдет скиатлон, 26 февраля — командный спринт, 28 февраля и 1 марта — женская и мужская классические гонки, 2 и 3 марта — эстафеты, 4 и 5 марта — марафонские гонки. Помимо Петухова в мировом первенстве не смогут выступить олимпийский чемпион Александр Легков, призер Олимпийских игр, действующий чемпион мира в скиатлоне Максим Вылегжанин, призер чемпионата мира Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова.