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23 февраля 2017, 16:10 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Все четыре россиянки вышли в финал прыжков на лыжах с трамплина на ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /ТАСС/. Все четыре россиянки, выступающие в прыжках на лыжах с трамплина, вышли в финал на чемпионате мира в финском Лахти. По результатам квалификационных прыжков в число 30 сильнейших вошли Софья Тихонова (102,8 балла; 15-е место), Анастасия Баранникова (102,3; 17-е), Ксения Каблукова (101,9; 18-е).

Лидер женской команды Ирина Аввакумова автоматически прошла в финал, поскольку входит в число десяти лучших спортсменок в общем зачете Кубка мира.

Победу в квалификации одержала австрийка Киара Хельцль (123,6 балла).

Финал женских прыжков на лыжах с трамплина пройдет 24 февраля.
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