Все четыре россиянки вышли в финал прыжков на лыжах с трамплина на ЧМ

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Отстранение от соревнований российского лыжника Алексея Петухова связано не только со спортивной стороной, но и с политической. Таким мнение 33-летний спортсмен поделился с ТАСС.