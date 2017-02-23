Отстраненный лыжник Петухов заявил, что победы россиян на ЧМ-2017 будут его вдохновлять

Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует в четверг в финском Лахти. Помимо Петухова мировое первенство пропустят олимпийский чемпион Александр Легков, призер Олимпийских игр, действующий чемпион мира в скиатлоне Максим Вылегжанин, призер чемпионата мира Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова. В среду Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе их временное отстранение, наложенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS) на основе данных расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

«Победы наших ребят меня будут вдохновлять и, думаю, немного раздражать иностранцев. Их отношение к нам, наверное, сейчас не самое хорошее, поэтому пускай наши ребята их побеждают, говоря, что мы “чистые”, это будет для меня праздником, как если бы выигрывал сам», — заявил Петухов.

При этом спортсмен отметил, что «темной лошадкой» на турнире является Александр Большунов. «Чемпионат мира — это не Кубок мира, а турнир на порядок выше, поэтому все спортсмены приезжают туда в наилучшем состоянии. Пробежать здесь на “свежачка” или думать, что у тебя все будет легко, не получится, поэтому в каждом забеге будет сильная борьба, они будут тяжелыми, и в них победит сильнейший», — сказал собеседник ТАСС.

«Я могу только пожелать всем ребятам удачи, успехов и бороться до конца. Конечно, по последним результатам акцент будет на Сергее Устюгове, потому что он проявлял себя более явно, чем другие наши ребята — Глеб Ретивых, Антон Гафаров. Не понятно, как пробежит Александр Большунов, но, насколько я знаю, он в хорошей форме, является “темной лошадкой” и на него возлагаются большие надежды. Он молодой спортсмен, я пожелаю ему раскрыться, чтобы дальнейшая карьера складывалась успешно», — заключил Петухов.