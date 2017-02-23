Лыжники Устюгов и Матвеева вошли в состав сборной России на спринт в рамках ЧМ
ЛАХТИ, 23 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские лыжники Сергей Устюгов и Наталья Матвеева вошли в состав сборной России на спринтерские гонки свободным стилем в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта 2017 года.
Также в составе мужской команды в квалификации спринта свободным стилем стартуют Антон Гафаров, Александр Большунов и Глеб Ретивых, в женской сборной — Юлия Белорукова, Елена Соболева и Полина Ковалева.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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