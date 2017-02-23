Лыжники Устюгов и Матвеева вошли в состав сборной России на спринт в рамках ЧМ

Также в составе мужской команды в квалификации спринта свободным стилем стартуют Антон Гафаров, Александр Большунов и Глеб Ретивых, в женской сборной — Юлия Белорукова, Елена Соболева и Полина Ковалева.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.