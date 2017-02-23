Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует с Устюговым, но без Легкова

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На чемпионате мира будет разыгран 21 комплект медалей, из которых 12 — в лыжных гонках, где запланированы старты в гонках классическим (15 км у мужчин и 10 км — у женщин) и свободным стилем с масс-старта (30 км и 50 км), скиатлоне (30 км и 15 км), эстафетах (4×10 км и 4×5 км), спринте и командном спринте. Лидером сборной России нынешнего сезона является Сергей Устюгов, который в январе выиграл престижную многодневную гонку «Тур де ски».

Пропустят чемпионат мира олимпийский чемпион Александр Легков, призер Олимпийских игр, действующий чемпион мира в скиатлоне Максим Вылегжанин, чемпион мира в командном спринте 2013 года Алексей Петухов, призер чемпионата мира Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова. В среду Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе их временное отстранение, наложенное Международной федерацией лыжного спорта (ФИС) на основе данных расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Помимо Устюгова, в сборной России по лыжным гонкам в Лахти выступят Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Станислав Волженцев, Сергей Турышев, Дмитрий Япаров, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Антон Гафаров, Никита Крюков. В женскую сборную вошли Наталья Матвеева, Юлия Чекалева, Юлия Белорукова, Полина Кальсина, Елена Соболева, Анна Медведева, Полина Ковалева, Мария Гущина, Алиса Жамбалова, Полина Некрасова.

В четверг чемпионат мира откроет мужской и женский спринт, 25 февраля пройдет скиатлон, 26 февраля — командный спринт, 28 февраля и 1 марта — женская и мужская классические гонки, 2 и 3 марта — эстафеты, 4 и 5 марта — марафонские гонки.

Климов и Аввакумова в строю

В составе команды по прыжкам на лыжах выступит сильнейшая российская спортсменка Ирина Аввакумова, которая получила перелом ребра на недавнем этапе Кубка мира в словенском Любно. Лидером мужской команды остается Евгений Климов, который удачно выступал на кубковых этапах и также может претендовать на медали.

24 и 25 февраля в этом виде пройдут женские и мужские соревнования на обычном трамплине, 26 февраля — смешанный командный турнир. 2 марта состоятся прыжки с трамплина К-120 среди мужчин, 4 марта — командный турнир.

В лыжном двоеборье 24 февраля пройдут личные соревнования на обычном трамплине, 26 февраля — командные. На большом трамплине старты запланированы соответственно на 1 и 3 марта.

Чемпионат мира пройдет на знаменитом лыжном стадионе в Лахти, который уже принимал аналогичные турниры в 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 и 2001 гг — чаще главные лыжные соревнования не проводились нигде. Трамплин «Сальпаууселькя» был открыт 40 лет назад к чемпионату мира 1978 года. В борьбе за право провести нынешний турнир Лахти опередил германский Оберстдорф, словенскую Планицу и польский Закопане. Турнир проходит в год празднования в Финляндии столетия независимости страны.

Первый чемпионат мира по лыжному спорту прошел в 1925 году в чешском Янске-Лазне. С 1985 года соревнования проводятся по нечетным годам, следующий чемпионат запланирован в 2019 году в австрийском Зеефельде. Лыжники из СССР/России завоевали на мировых первенствах 60 золотых медалей, уступая по этому показателю лишь норвежцам (126) и финнам (62). Самыми титулованными спортсменами в истории чемпионатов мира являются норвежцы Петер Нортуг (16 медалей, из которых 13 — золотые) и Марит Бьорген (22 и 14). 14 золотых медалей также выиграла Елена Вяльбе, которая ныне возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

В 2015 году чемпионат мира прошел в шведском Фалуне и завершился триумфом сборной Норвегии, которая выиграла 11 золотых медалей. На счету российской команды — золото Вылегжанина в скиатлоне и серебро Крюкова и Петухова в командном спринте.