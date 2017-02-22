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22 февраля 2017, 23:33 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Колонья на чемпионате мира выступит только в эстафете и марафоне

Трехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья сообщил, что на чемпионате мира в Лахти примет участие в эстафете и гонке на 50 километров. У швейцарца проблемы со поясницей, из-за чего он снялся с этапа Кубка мира в Отепя.

«Из-за проблем со спиной я не выйду на старт скиатлона и раздельной гонки на 15 километров. Усердно работаю, чтобы подготовиться к эстафете и марафону», — написал Колонья в «Инстаграме».
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