Колонья на чемпионате мира выступит только в эстафете и марафоне
Трехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья сообщил, что на чемпионате мира в Лахти примет участие в эстафете и гонке на 50 километров. У швейцарца проблемы со поясницей,
из-за чего он снялся с этапа Кубка мира в Отепя.
«Из-за проблем со спиной я не выйду на старт скиатлона и раздельной гонки на 15 километров. Усердно работаю, чтобы подготовиться к эстафете и марафону», — написал Колонья в «Инстаграме».
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