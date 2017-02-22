Тренер «летающих лыжников» стал знаменосцем сборной России на церемонии открытия ЧМ

Торжественное мероприятие прошло в среду на центральной площади города. Российская команда по прыжкам на лыжах с трамплина в полном составе приняла участие в параде спортсменов. Сборная по лыжным гонкам была вынуждена пропустить церемонию, поскольку одновременно с ней у нее проходило собрание. 23 февраля лыжники разыграют первые медали турнира: соревновательную программу откроют спринтерские гонки.

Одним из героев церемонии открытия стала призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Киира Корпи, чей номер на роликовых коньках был приурочен к зажжению огня турнира.

В программе чемпионата мира — соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и двоеборью.

Всего на чемпионате мира будет разыгран 21 комплект медалей, из которых 12 — в лыжных гонках.

Лахти уже в седьмой раз принимает чемпионат мира по лыжным видам спорта, ни один другой город не принимал этот турнир чаще.