Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28869434/
22 февраля 2017, 21:57 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Тренер «летающих лыжников» стал знаменосцем сборной России на церемонии открытия ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 22 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов выступил в качестве знаменосца сборной России во время церемонии открытия чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

Торжественное мероприятие прошло в среду на центральной площади города. Российская команда по прыжкам на лыжах с трамплина в полном составе приняла участие в параде спортсменов. Сборная по лыжным гонкам была вынуждена пропустить церемонию, поскольку одновременно с ней у нее проходило собрание. 23 февраля лыжники разыграют первые медали турнира: соревновательную программу откроют спринтерские гонки.

Одним из героев церемонии открытия стала призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Киира Корпи, чей номер на роликовых коньках был приурочен к зажжению огня турнира.

В программе чемпионата мира — соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и двоеборью.

Всего на чемпионате мира будет разыгран 21 комплект медалей, из которых 12 — в лыжных гонках.

Лахти уже в седьмой раз принимает чемпионат мира по лыжным видам спорта, ни один другой город не принимал этот турнир чаще.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Лыжник Петухов не получил конкретных ответов от FIS о причинах своего отстранения

Лыжник Петухов не получил конкретных ответов от FIS о причинах своего отстранения

СОЧИ, 22 февраля. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов не получил конкретных ответов на свои вопросы к Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по поводу своего временного отстранения от участия в международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

"Краснодар" сыграл вничью с "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Мутко: "Зенит-Арену" передадут оргкомитету для проведения Кубка конфедераций 17 мая

Паралимпиец Обыденнов вернул себе золотую медаль чемпионата мира 2016 года