Лыжник Петухов не получил конкретных ответов от FIS о причинах своего отстранения
СОЧИ, 22 февраля. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов не получил конкретных ответов на свои вопросы к Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по поводу своего временного отстранения от участия в международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.
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Ранее Спортивный арбитражный суд оставил в силе санкции, наложенные FIS в отношении пяти российских лыжников, включая Петухова, после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, основанной на показаниях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. После этого Петухов принял участие во встрече спортсменов с представителями FIS.
«Встреча оставила двоякие впечатления — с одной стороны я смог выступить перед иностранными спортсменами, руководителями, показал и рассказал, что я чистый, что я не прячусь, мне нечего скрывать, — сказал Петухов. — С другой стороны, я задавал конкретные вопросы, но получал размытые ответы — не было никакой конкретики, все отвечали общими фразами. Пытался выяснить, почему основываются на показаниях Родченкова, но так конкретного ответа и не было».
Петухов сообщил, что по ситуации с лыжниками, принимающими терапевтические добавки, будет создана специальная комиссия. Также он отметил, что, несмотря на отстранение, не собирается завершать карьеру. «Карьеру сам не собираюсь завершать. Надеюсь на скорейшее восстановление», — отметил он.
Петухов не сможет принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который стартует в финском Лахти.
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