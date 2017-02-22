Олимпийский чемпион Ди Чента очень переживает за отстраненных от соревнований лыжников РФ

Во вторник Спортивный арбитражный суд оставил в силе временное отстранение Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой, наложенное FIS после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Данное решение не позволяет этим российским лыжникам принять участие в предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

«Мне непонятна ситуация с российскими лыжниками, очень переживаю за них. Хочу им только пожелать не отчаиваться и продолжать верить в лучшее», — сказал Ди Чента.

Итальянец является двукратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам, он завоевал золотые медали на Играх в Турине в 2006 году.