Олимпийский чемпион Ди Чента очень переживает за отстраненных от соревнований лыжников РФ
СОЧИ, 22 февраля. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Олимпийский чемпион итальянец Джорджо Ди Чента признался, что очень переживает за российских спортсменов, отстраненных Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от соревнований. Об этом он рассказал журналистам.
Во вторник Спортивный арбитражный суд оставил в силе временное отстранение Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой, наложенное FIS после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Данное решение не позволяет этим российским лыжникам принять участие в предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
«Мне непонятна ситуация с российскими лыжниками, очень переживаю за них. Хочу им только пожелать не отчаиваться и продолжать верить в лучшее», — сказал Ди Чента.
Итальянец является двукратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам, он завоевал золотые медали на Играх в Турине в 2006 году.
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