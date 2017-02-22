Елена Вяльбе: Решение CAS окончательно добьет российских лыжников

— Не обрадовались уж точно, — приводит RT слова Вяльбе. — Некоторые из них уже находились в Лахти, а теперь уезжают домой. Все они давно подавлены, а это решение CAS добьет их окончательно. Доказательств того, что написано в докладе Макларена, нет. У фигурирующих там спортсменов проверили все допинг-пробы и ничего в них не обнаружили. Люди ничего не принимали! Никто не просил, например, подменить мочу. Когда я читаю доклад Макларена, у меня в голове возникает целый ряд вопросов, на которые сразу можно дать ответы.