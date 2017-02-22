Елена Вяльбе: Решение CAS окончательно добьет российских лыжников
Президент ФЛГР Елена Вяльбе отметила, что отстраненные от соревнований российские лыжники подавлены решением CAS не рассматривать их апелляцию до старта чемпионата мира в Лахти. Также она подчеркнула, что Александр Легков, Максим Вылегжанини, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Евгения Белова не нарушали антидопинговых правил, о чем говорится во второй части доклада Ричарда Макларена.
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— Не обрадовались уж точно, — приводит RT слова Вяльбе. — Некоторые из них уже находились в Лахти, а теперь уезжают домой. Все они давно подавлены, а это решение CAS добьет их окончательно. Доказательств того, что написано в докладе Макларена, нет. У фигурирующих там спортсменов проверили все
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