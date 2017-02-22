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22 февраля 2017, 19:25 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Елена Вяльбе: Решение CAS окончательно добьет российских лыжников

Президент ФЛГР Елена Вяльбе отметила, что отстраненные от соревнований российские лыжники подавлены решением CAS не рассматривать их апелляцию до старта чемпионата мира в Лахти. Также она подчеркнула, что Александр Легков, Максим Вылегжанини, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Евгения Белова не нарушали антидопинговых правил, о чем говорится во второй части доклада Ричарда Макларена.

Президент <span class=error>ФЛГР</span> Елена <span class=error>Вяльбе</span> отметила что отстраненные от соревнований российские лыжники подавлены решением CAS не рассматривать их апелляцию до старта чемпионата мира в <span class=error>Лахти</span>. Увеличить
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— Не обрадовались уж точно, — приводит RT слова Вяльбе. — Некоторые из них уже находились в Лахти, а теперь уезжают домой. Все они давно подавлены, а это решение CAS добьет их окончательно. Доказательств того, что написано в докладе Макларена, нет. У фигурирующих там спортсменов проверили все допинг-пробы и ничего в них не обнаружили. Люди ничего не принимали! Никто не просил, например, подменить мочу. Когда я читаю доклад Макларена, у меня в голове возникает целый ряд вопросов, на которые сразу можно дать ответы.
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