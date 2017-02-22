Представители FIS надеются, что невиновные лыжники России не будут наказаны

FIS 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Ранее Петухов заявил, что все равно останется в финском Лахти, где в среду стартует чемпионат мира, и выступит на встрече спортсменов с представителями FIS.

«Мне дали слово после часа беседы, — сказал Петухов. — Говорил о том, что я “чистый” спортсмен, моей вины никакой нет и что хотел бы более ускоренного расследования, так как я “чистый” спортсмен. При этом я отстранен, как это вообще возможно? Мне сказали, что разбираются, я ответил: “Вы-то разбираетесь, а я сижу и не бегаю, завтра чемпионат мира, и год закончен”. Спросил про (экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория) Родченкова, почему Макларен основывается на показаниях Родченкова, зная, что этот человек хотел и жизнь самоубийством покончить, да и вообще не совсем уравновешенный».

«Спросил, почему ему верят? Ответили, что проводят проверки и надеются, что невиновные спортсмены не будут наказаны. Я спросил в ответ: «Как не будут наказаны, если уже наказаны?» — добавил собеседник агентства.

По словам Петухова, прошедшую встречу спортсменов с представителями FIS можно охарактеризовать «болтовней». «Меня интересует одно: я “чистый” спортсмен и должен выступать. А зал интересовало, как это Россия, столько допинга, как ужесточать законы. Если бы я не был отстраненным, мне бы тоже было интересно дискутировать на такие темы. А мне главное, чтобы меня услышали и оправдали тех, кто не виновен. А получилась болтовня, на мой взгляд. Но радует то, что иностранные спортсмены услышали нас, мы смогли высказаться», — отметил Петухов.

«Тема России не мусолилась, не была основной. Были вопросы, больше от американцев. Другие спортсмены сказали, что несправедливо обвинять и наваливаться на Россию, у них (россиян) отстранили 6 человек сразу, в то время как у норвежцев никого не отстраняли, и тихо шло расследование, и никто про это не знал. Закон должен быть для всех равен», — резюмировал российский лыжник.