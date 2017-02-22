Антон Кушнир может пропустить этап Кубка мира в «Раубичах»

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«К сожалению, с уверенностью на 70% могу говорить, что не сможет принять участие в домашнем этапе Антон Кушнир. Он сейчас проходит медицинское углубленное обследование. Все-таки два года перерыва сказались на его состоянии в ходе выступления в текущем сезоне. Поэтому приняли решение дать ему возможность обследоваться. Самое главное сейчас, что Антон Кушнир вернулся к активным выступлениям в национальной сборной», — сказал Николай Козеко.

Наставник также отметил, что олимпийская чемпионка Алла Цупер по-прежнему активно набирает форму, но увидеть ее выступление можно лишь в декабре 2017 года.

Как сообщили на пресс-конференции, для болельщиков к месту соревнований будет организован дополнительный транспорт. Квалификационные соревнования 25 февраля начнутся в 9.00, а финальные — в 13.30.

Экспрессный автобусный маршрут организуется для зрителей Кубка мира по фристайлу в РаубичахЭкспресс № 449Э будет следовать по маршруту «ст.м. Борисовский тракт — Раубичи»: просп. Независимости — ул. Калиновского — ул. Карбышева — АД М-3 — АД Р-80 в прямом направлении, АД Р-80 — АД М-3 — ул. Карбышева — ул. Калиновского — просп. Независимости в обратном направлении с выполнением остановки «Карбышева» в обоих направлениях движения.

В этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» примут участие около 70 спортсменов из 12 государств: Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.

Планируется, что Беларусь на этапе Кубка мира представят: Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик, Александра Романовская, Анна Рослик и Вера Ляшкевич.

В «Раубичах» выступят лидеры мировой лыжной акробатики, среди которых американцы Эшли Колдуэл, Кили Маккинон, Мак Бохоннон и Алекс Боуэн, канадец Трэвис Герритс, представители Китая Ци Гуангпу, Ксю Ментао, Жиа Зоньян, Лиу Жонькин.

По итогам пяти этапов Кубка мира сезона-16/17 в лыжной акробатике три белорусских фристайлиста входят в десятку лучших. Чемпион Олимпийски игр в Сочи Антон Кушнир благодаря трем победам размещается на втором месте — 308 очков. Опережает белоруса лишь китаец Ци Гуангпу — 360 очков. Третье место в общем зачете в лыжной акробатике занимает Мак Бохоннон из США — 230 баллов. На четвертой позиции находится Максим Густик — 180 очков. Шестая сумма баллов по итогам пяти этапов Кубка мира у другого белоруса Станислава Гладченко — 147.