Антон Кушнир может пропустить этап Кубка мира в «Раубичах»
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир может пропустить этап Кубка мира по фристайлу, который 25 февраля состоится в спорткомплексе «Раубичи». Об этом рассказал сегодня на пресс- конференции главный тренер национальной сборной Беларуси Николай Козеко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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«К сожалению, с уверенностью на 70% могу говорить, что не сможет принять участие в домашнем этапе Антон Кушнир. Он сейчас проходит медицинское углубленное обследование.
Наставник также отметил, что олимпийская чемпионка Алла Цупер
Как сообщили на
Экспрессный автобусный маршрут организуется для зрителей Кубка мира по фристайлу в РаубичахЭкспресс № 449Э будет следовать по маршруту «ст.м. Борисовский тракт — Раубичи»: просп. Независимости — ул. Калиновского — ул. Карбышева — АД М-3 — АД Р-80 в прямом направлении, АД Р-80 — АД М-3 — ул. Карбышева — ул. Калиновского — просп. Независимости в обратном направлении с выполнением остановки «Карбышева» в обоих направлениях движения.
В этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» примут участие около 70 спортсменов из 12 государств: Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.
Планируется, что Беларусь на этапе Кубка мира представят: Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик, Александра Романовская, Анна Рослик и Вера Ляшкевич.
В «Раубичах» выступят лидеры мировой лыжной акробатики, среди которых американцы Эшли Колдуэл, Кили Маккинон, Мак Бохоннон и Алекс Боуэн, канадец Трэвис Герритс, представители Китая Ци Гуангпу, Ксю Ментао, Жиа Зоньян, Лиу Жонькин.
По итогам пяти этапов Кубка мира сезона-16/17 в лыжной акробатике три белорусских фристайлиста входят в десятку лучших. Чемпион Олимпийски игр в Сочи Антон Кушнир благодаря трем победам размещается на втором месте — 308 очков. Опережает белоруса лишь китаец Ци Гуангпу — 360 очков. Третье место в общем зачете в лыжной акробатике занимает Мак Бохоннон из США — 230 баллов. На четвертой позиции находится Максим Густик — 180 очков. Шестая сумма баллов по итогам пяти этапов Кубка мира у другого белоруса Станислава Гладченко — 147.
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