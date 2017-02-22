Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28866606/
22 февраля 2017, 17:45 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Антон Кушнир может пропустить этап Кубка мира в «Раубичах»

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир может пропустить этап Кубка мира по фристайлу, который 25 февраля состоится в спорткомплексе «Раубичи». Об этом рассказал сегодня на пресс- конференции главный тренер национальной сборной Беларуси Николай Козеко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К сожалению с уверенностью на 70 могу говорить что не сможет принять участие в домашнем этапе Антон <span class=error>Кушнир</span>. Он сейчас проходит медицинское углубленное обследование — сказал Николай <span class=error>Козеко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«К сожалению, с уверенностью на 70% могу говорить, что не сможет принять участие в домашнем этапе Антон Кушнир. Он сейчас проходит медицинское углубленное обследование. Все-таки два года перерыва сказались на его состоянии в ходе выступления в текущем сезоне. Поэтому приняли решение дать ему возможность обследоваться. Самое главное сейчас, что Антон Кушнир вернулся к активным выступлениям в национальной сборной», — сказал Николай Козеко.

Наставник также отметил, что олимпийская чемпионка Алла Цупер по-прежнему активно набирает форму, но увидеть ее выступление можно лишь в декабре 2017 года.

Как сообщили на пресс-конференции, для болельщиков к месту соревнований будет организован дополнительный транспорт. Квалификационные соревнования 25 февраля начнутся в 9.00, а финальные — в 13.30.

Экспрессный автобусный маршрут организуется для зрителей Кубка мира по фристайлу в РаубичахЭкспресс № 449Э будет следовать по маршруту «ст.м. Борисовский тракт — Раубичи»: просп. Независимости — ул. Калиновского — ул. Карбышева — АД М-3 — АД Р-80 в прямом направлении, АД Р-80 — АД М-3 — ул. Карбышева — ул. Калиновского — просп. Независимости в обратном направлении с выполнением остановки «Карбышева» в обоих направлениях движения.

В этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» примут участие около 70 спортсменов из 12 государств: Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.

Планируется, что Беларусь на этапе Кубка мира представят: Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик, Александра Романовская, Анна Рослик и Вера Ляшкевич.

В «Раубичах» выступят лидеры мировой лыжной акробатики, среди которых американцы Эшли Колдуэл, Кили Маккинон, Мак Бохоннон и Алекс Боуэн, канадец Трэвис Герритс, представители Китая Ци Гуангпу, Ксю Ментао, Жиа Зоньян, Лиу Жонькин.

По итогам пяти этапов Кубка мира сезона-16/17 в лыжной акробатике три белорусских фристайлиста входят в десятку лучших. Чемпион Олимпийски игр в Сочи Антон Кушнир благодаря трем победам размещается на втором месте — 308 очков. Опережает белоруса лишь китаец Ци Гуангпу — 360 очков. Третье место в общем зачете в лыжной акробатике занимает Мак Бохоннон из США — 230 баллов. На четвертой позиции находится Максим Густик — 180 очков. Шестая сумма баллов по итогам пяти этапов Кубка мира у другого белоруса Станислава Гладченко — 147.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Пять золотых медалей завоевали белорусские фристайлисты на этапе Кубка Европы в «Раубичах»

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять золотых медалей завоевали белорусские фристайлисты на этапе Кубка Европы в республиканском центре по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 5 новостей  Все новости
14 февраля

В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год

Опасная трасса: как поймали банду спортсменов, убивавших туристов ради дорогих иномарок

Губернаторы и мэры выясняют, кто стреляет без промаха