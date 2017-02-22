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22 февраля 2017, 17:19 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжник Дмитрий Япаров исключен из состава сборной России на ЧМ в Лахти

Тренерский штаб сборной России исключил лыжника Дмитрия Япарова из заявки на чемпионат мира 2017 года в финском Лахти, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта. Ранее было объявлено, что в состав мужской сборной России включены 13 человек, в том числе Япаров.

«На турнир может быть заявлено 12 лыжников от мужской команды. Изначально состав был расширенным, но из окончательной заявки Япаров исключен», — заявила Вяльбе по телефону.

Таким образом состав мужской сборной на чемпионат мира выглядит следующим образом: Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Антон Гафаров, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Сергей Турышев, Петр Седов, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Никита Крюков и Александр Большунов.
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