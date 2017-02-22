Устюгов: шанс стать великим

СПРИНТ: УСТЮГОВ И МАТВЕЕВА ПРОТИВ НОРВЕЖСКИХ ЛЕГЕНД

Программа чемпионата мира начнется со спринтерских гонок, которые в этом году будут проводиться свободным стилем. Для сборной России это к лучшему: если Сергей Устюгов считается универсалом, лидер женской команды Наталья Матвеева предпочитает «конек». 30-летняя Матвеева проводит лучший сезон в Кубке мира. Во всех спринтах нынешнего сезона она лишь один раз не попала в финал, да и то из-за нарушения правил. На этапе Кубка мира в Тоблахе на счету Матвеевой две победы: в личном и командном спринте вместе с Юлией Белоруковой. Наверняка именно в сочетании гонщицы побегут и на чемпионате мира.

Основными конкурентками здесь станут норвежки. Лидера спринтерского зачета Кубка мира Майкен Касперсен-Фаллу Матвеева, например, в Тоблахе в очной борьбе обыграла. Но есть еще и шведка Стина Нильссон и соотечественница Фаллы Марит Бьорген. Правда, в этом году грозная Бьорген сосредоточилась на дистанционных гонках и в спринтах пока даже ни разу не была в финале.

Устюгов в этом сезоне дважды побеждал в коньковых спринтах. На Сергея в Лахти может выпасть немаленькая нагрузка. Теоретически он претендует на награды вообще во всех дисциплинах. Но именно спринтерская гонка задаст тон турниру. Основным конкурентом Устюгова принято считать норвежца Петтера Нортуга, который в нынешнем сезоне пребывает не в лучших кондициях. Двукратный олимпийский чемпион вошел в состав своей сборной в качестве запасного, 13-го участника. В Лахти великий норвежец планирует бежать только спринт и марафон. Более опасным представляется итальянец Федерико Пеллегрино. Именно прошлогоднего победителя спринтерского зачета Кубка мира Устюгов с самого начала сезона называл главным соперником в спринте.

Что касается других россиян, в этом сезоне в спринте они выступают, неблестяще. Ни олимпийский чемпион Никита Крюков, ни Глеб Ретивых пока не дают оснований надеяться даже на попадание в финал.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ГОНКИ: МАРАФОН ДЛЯ УСТЮГОВА

Если Устюгов побежит скиатлон, ему предстоит провести на чемпионате мира три гонки за четыре дня, плюс еще через несколько дней эстафету и марафон. Скорее всего, Сергей будет пропускать классическую разделку. Главный конкурент Устюгова в дистанционных гонках норвежец Мартин Сундбю готовился к этому чемпионату мира самым серьезным образом. В заключительные недели до старта Сундбю даже отказался от общения с семьей — чтобы не заразиться каким-то вирусом. Нельзя забывать и про серебряного призера чемпионата мира в скиатлоне и олимпийского чемпиона швейцарца Дарио Колонью. С возрастом Колонья уже не доминирует, как в лучшие годы, но подготовиться к отдельно взятому турниру вполне способен.

Из-за отсутствия в заявке Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова, против которых продолжается антидопинговое расследование, шанс пробежать «разделку», скиатлон, а возможно, и эстафету выпадет молодым Алексею Червоткину и Александру Большунову. Призеры юниорского первенства мира пока не выступали на главных стартах, но судя по их кондициям, вполне к этому готовы.

В женской части нашей команды надежды связаны с мамой двоих детей и призером чемпионата мира Юлией Чекалевой. По ходу сезона Чекалева стабильно занимала места в топ-10 дистанционных гонок, а порой поднималась и до первой шестерки. При этом сама спортсменка и ее наставник Маркус Крамер подчеркивали, что пик формы должен прийтись на чемпионат мира. К сожалению, в их планы вмешалась болезнь. Примерно месяц назад Чекалева простыла, из-за чего пропустила этап Кубка мира в Фалуне и надолго осталась без соревновательной практики. На недавнем кубковом этапе в Отепя она была девятой в классической гонке и смотрелась тяжеловато.

БЫВШИЙ ДВОЕБОРЕЦ И СЛОМАННЫЕ РЕБРА

23-летний Евгений Климов второй раз в карьере выступает на лыжном чемпионате мира в качестве прыгуна с трамплина, а не двоеборца. Два года назад в Фалуне Климов дебютировал в больших прыжках на 35-м месте. С тех пор Евгению почти удалось стать в мировой элите своим, а в этом году он впервые поднялся на подиум Кубка мира. К чемпионату мира наш молодой лидер подходит, судя по всему, в неплохой форме. Впрочем, многое здесь будет зависеть от погодных условий и умения выступать именно на трамплине в Лахти. У бывшего двоеборца опыта еще не много.

В женской части турнира наш лидер Ирина Аввакумова недавно перенесла перелом ребра. Это обидно, так как в январе Аввакумова трижды поднималась на пьедестал в Кубке мира. Ирина все это время тренировалась, несмотря на травму, и на чемпионате мира, скорее всего, будет выступать по полной программе. В таких условиях, даже попадание в первую «десятку» будет для нее достижением.

О шансах лыжных двоеборцев на этом чемпионате мира, к сожалению, говорить не приходится. Даже место в топ-30 для любого из них станет сродни подвигу.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Лыжи. Мужчины. Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Никита Крюков, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Дмитрий Япаров, Петр Седов, Александр Большунов, Станислав Волженцев, Антон Гафаров, Андрей Мельниченко, Сергей Турышев, Алексей Червоткин. Женщины. Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Медведева, Мария Гущина, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Полина Ковалева, Полина Некрасова, Елена Соболева, Юлия Чекалева.

Прыжки с трамплина. Мужчины. Евгений Климов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Максим Сергеев. Женщины. Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ксения Каблукова.

Лыжное двоеборье. Эрнест Яхин, Нияз Набеев, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов, Самир Мастиев.