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Фристайл включает пять олимпийских дисциплин, в которых разыгрывается 10 комплектов медалей: акробатика, могул, ски-кросс, слоуп-стайл и хаф-пайп, и каждая дисциплина по-своему красива и индивидуальна и имеет цирковую зрелищность. Это заметно отличает лыжный фристайл от других зимних видов спорта. К слову, по мнению FIS, Россия входит сегодня в тройку лидеров мирового фристайла наряду с США и Канадой.

ВОЗИТЬ ТУРИСТАМИ НИКОГО НЕ БУДЕМ

— Судя по рейтингу Кубка мира, наши главные медальные ожидания связаны с лыжной акробатикой?

— Посмотрим… Не хотелось бы давать прогнозы, но пока наибольшие перспективы у нас действительно в этой дисциплине. В могуле была сложная ситуация, но сейчас мы обновили тренерский штаб, поменяли принципы работы. Практически во всех дисциплинах есть перспективные спортсмены, мы сейчас активно занимаемся резервом. К тому же к лету должны восстановиться после травм некоторые лидеры. Считаю, надо думать не о быстрых медалях, а о системных результатах. Да, это потребует времени, но мы не должны здесь исходить из конъюнктурных соображений. Необходимо закладывать фундамент в основу спортивной подготовки и быть конкурентоспособными в течение всего сезона. Мы исходим исключительно из спортивного принципа, и возить туристами никого не будем. У нас — федерация, а не турагентство.

— С этим связано расставание с канадским тренером по могулу Стивеном Фирингом?

— Считаю, что с Фирингом надо было расставаться раньше, но, возглавив федерацию, я посчитал неправильным принимать скоропалительные решения. Я детально изучил ситуацию. После неоднократных рабочих встреч с Фирингом и его иностранными коллегами и моих просьб изменить подходы к работе, он и приглашенные им иностранные специалисты продолжали работать исключительно на себя, а не на сборную команду России. Было неуважительное отношение к спортсменам и российским тренерам. Плюс — отсутствие результатов за последние сезоны, частые травмы спортсменов, необоснованные финансовые траты, отсутствие работы с резервом и другие проблемы, о которых не стоит публично говорить. Придя в команду, Фиринг получил перспективных спортсменов, которые были победителями и призерами мировых турниров, а сегодня я вижу почти разваленную команду. Нельзя было позволить и дальше разваливать российский могул. Федерация выполнила все обязательства, а он откровенно пытается до сих пор вредить работе сборной команды. И теперь нам потребуется время, чтобы восстановиться после такой своеобразной тренерской деятельности.

ЗАДАЧА — РАЗВИВАТЬ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

— Для результата помимо прочег нужна и внутренняя конкуренция. Она у нас существует?

— Да, с этим есть сложности, но сборные команды — это верхушка спортивного айсберга, обычно она всегда на виду. Однако основная работа многим не видна — это контакты со спортивными школами, региональными спортивными ведомствами, федерациями, спортобъектами. Нужна тесная взаимосвязь между сборными командами и регионами. Должен быть сильный, сбалансированный внутрироссийский календарь с соревнованиями разного уровня. Необходимо учитывать всю географию российского фристайла. Сейчас мы восстановили работу Тренерских советов по всем дисциплинам. Работаем над всеми этими вопросами.

— Какие регионы можно считать опорными точками фристайла в России?

— Все зависит от дисциплины фристайла. Если говорить о могуле, то это Пермский край, Красноярский край, Санкт-Петербург, для акробатики — Ярославская область, Москва, Башкортостан, по ски-кроссу — Челябинская область, Красноярский край, Сахалинская область, Кемеровская область, Ленинградская область. Что касается слоуп-стайла и хаф-пайпа, то это Чувашия, Москва, Краснодарский край (Сочи). К сожалению, на сегодняшний день у нас нет полноценного фристайл-центра, где мы могли бы культивировать все дисциплины. Его создание — мечта нашей Федерации. Но мы работаем над этим. Очень хочется провести Чемпионат России по всем дисциплинам в одном месте. Надеюсь, что ее можно будет воплотить после Универсиады в Красноярске. Там возводятся хорошие объекты.

— Для зимних видов спорта всегда важна летняя подготовка.

— Совершенно верно. И летней базы у нас, к сожалению, тоже нет. Поэтому мы вынуждены выезжать либо на ледники в Европу, либо в Южную Америку, а на водные трамплины в Канаду или США. Это все, как вы понимаете, варианты дорогостоящие.

— Почему нельзя использовать олимпийское наследие Сочи?

— В Сочи очень короткий зимний сезон. Учитывая, что каждую трассу нужно строить, то делать это на месяц просто бессмысленно. У нас хороший контакт с курортом Роза Хутор, мы начали проводить там всероссийские соревнования по могулу и слоуп-стайлу.

— А другие регионы?

— Для меня важны все регионы, развивающие фристайл. Федерация фристайла России будет сильной, если будут сильные региональные федерации и школы фристайла. Мы начали активно развивать фристайл в Кабардино-Балкарии — Приэльбрусье. Это крайне важный для нас регион, и мы имеем хороший рабочий контакт с его руководством. Да, там высоковато, но других вариантов нет, и нужно использовать его потенциал — там есть летний снег, и мы уже провели несколько тренировочных сборов. В середине июня этого года, как раз по окончании сезона, планируем провести там крупные международные спортивные соревнования в форме фестиваля фристайла, пригласить спортсменов из разных стран. Кроме того, для летней подготовки нужны водные трамплины. Прошедшим летом мы впервые провели полноценные сборы по могулу на водных трамплинах в российских Саянах — Горной Саланге при поддержке красноярцев и кемеровчан. Очень важна для нас Сахалинская область, я там вижу большой, в том числе международный потенциал для фристайла и тоже получаю поддержку руководства региона.

— Какие еще факторы можно считать ключевыми для достижения поставленных задач?

— Все дисциплины, кроме ски-кросса, имеют балльную систему оценки, поэтому мы кроме работы с тренерами и спортсменами сейчас начали работать с судейским корпусом. Это непростая и не быстрая работа.

— Что она собой представляет?

— Считаю — у нас недостаточно российских судей в мировом судейском сообществе. Чтобы судья мог работать на высшем уровне — Чемпионате мира, этапах Кубка мира, Олимпийских играх, — ему необходимо иметь опыт работы на этапах Кубка Европы и лицензию категории А. Но даже и наличие формального допуска недостаточно — очень важно иметь уважение и авторитет. Судей выбирает Международная лыжная федерация (FIS), и наличие лицензии еще не означает, что судью назначат на те или иные старты. Тем более когда речь идет, скажем, об Олимпиаде. На сегодня нам удалось добиться того, чтобы наш судья работал на Играх в Корее, но останавливаться на достигнутом нельзя.

ТУРНИРАМИ В РОССИИ ДОВОЛЬНЫ ВСЕ

— В этом году в России пройдет этап Кубка мира по ски-кроссу в Миассе Челябинской области и финал Кубка мира по акробатике в Москве. Как иностранцы оценивают российские трассы?

— Очень положительно. Финал Кубка мира далеко не всем странам дают. Я веду диалог с FIS, чтобы сделать эти соревнования традиционными в нашей стране. Кубки России у нас имеют международный статус и являются открытыми, то есть на них могут выступать спортсмены из разных стран. В Миасс и Чусовой к нам приезжали и немцы, и словенцы. И все остались очень довольны. Нам эти отзывы важны, тем более что они объективны, т.к. мы проводим всероссийские соревнования на высоком спортивном и организационном уровне. В основном даже лучше, чем Кубки Европы за рубежом.

— Как идет диалог с FIS на фоне всех допинговых скандалов?

— Мы устали от этой темы. Наше дело — продолжать честно работать. К фристайлу вопросов нет, мы категорически против допинга. Речь о том, чтобы переносить какие-либо соревнования по фристайлу из России не идет. У нас хорошие, рабочие отношения с FIS на регулярной основе.

— Но текущий календарь Кубка мира довольно плотный. Возможно ли туда сейчас включить на постоянной основе российский этап?

— У Канады и США — сильное влияние и своя программа, в которую сложно встроиться. Тем не менее FIS поддерживает ежегодную традиционность российских этапов, и у нас есть такие договоренности в проекте международного календаря. В горнолыжном спорте есть Кубок Азии, имеющий важное значение. По аналогии хочется сделать серию восточных этапов для фристайла. FIS поддержала нашу инициативу, и мы провели на осенней конференции FIS в Цюрихе совместную встречу с руководителями федераций фристайла Кореи, Японии, Китая, Казахстана, где мы рассматривали этот вопрос, чтобы начать со стартов на Сахалине. У Дальнего Востока очень большие перспективы.