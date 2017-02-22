Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28863628/
22 февраля 2017, 14:35 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Каспер: FIS даст лыжникам гарантии продолжения борьбы с допингом

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в среду проведет собрание с участием лыжников, подписавших письмо с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил, где даст им гарантии продолжения борьбы с допингом. Об этом сообщил на пресс-конференции в финском Лахти, где открывается чемпионат мира по лыжным видам спорта, президент FIS Жан-Франко Каспер.

«Мы дадим им необходимую информацию и гарантии того, что продолжим в том же духе, что и до настоящего момента (бороться с допингом). Мы должны объяснить им, что мы на правильном пути. Посмотрим, какие у них вопросы. Мы понимаем, что они настроены немного скептически, потому что (как им кажется) ничего не происходит», — сказал он.

«Сам я, если быть честным, выступаю за максимально жесткие санкции в отношении всех тех, кто совершил ошибку. Но я категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспорта», — подчеркнул Каспер.

В декабре появилась информация, что более 100 лыжников, среди которых были россияне, написали письмо в адрес FIS и Международного олимпийского комитета (МОК) после дисквалификации за допинг норвежцев Мартина Сундбю и Терезы Йохауг, а также временного отстранения шести российских лыжников на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Федерация: Аввакумова должна попасть в шестерку на ЧМ по прыжкам на лыжах с трамплина

Федерация: Аввакумова должна попасть в шестерку на ЧМ по прыжкам на лыжах с трамплина

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова восстановилась от травмы перед стартом чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, перед ней поставлена задача попасть в шестерку сильнейших. Об этом ТАСС заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

СМИ: главный тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Ювентус"

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова на недопуск до ОИ-2016

ФФККР: Липницкая вряд ли уже будет заявляться на старты до конца сезона