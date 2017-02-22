Каспер: FIS даст лыжникам гарантии продолжения борьбы с допингом
ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в среду проведет собрание с участием лыжников, подписавших письмо с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил, где даст им гарантии продолжения борьбы с допингом. Об этом сообщил на
пресс-конференции в финском Лахти, где открывается чемпионат мира по лыжным видам спорта, президент FIS Жан-Франко Каспер.
«Мы дадим им необходимую информацию и гарантии того, что продолжим в том же духе, что и до настоящего момента (бороться с допингом). Мы должны объяснить им, что мы на правильном пути. Посмотрим, какие у них вопросы. Мы понимаем, что они настроены немного скептически, потому что (как им кажется) ничего не происходит», — сказал он.
«Сам я, если быть честным, выступаю за максимально жесткие санкции в отношении всех тех, кто совершил ошибку. Но я категорически против применения санкций к спортсменам только
В декабре появилась информация, что более 100 лыжников, среди которых были россияне, написали письмо в адрес FIS и Международного олимпийского комитета (МОК) после дисквалификации за допинг норвежцев Мартина Сундбю и Терезы Йохауг, а также временного отстранения шести российских лыжников на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
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