Федерация: Аввакумова должна попасть в шестерку на ЧМ по прыжкам на лыжах с трамплина

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Аввакумова получила перелом ребра на этапе Кубка мира в Словении 11 февраля и пропустила этапы в Японии и Южной Корее. В общем зачете турнира россиянка занимает восьмое место.

«Есть планы и за медали побороться, в основном они связаны с Ириной Аввакумовой. Хотя последние две недели она была травмирована, и результаты, которые Ирина показала на предыдущих этапах Кубка мира, оставляют не очень много шансов на призы. При сегодняшней конкуренции и готовности соперниц мы будем удовлетворены попаданием в шестерку сильнейших», — сказал Дубровский.

«Ирина уже восстановилась и, самое главное, соскучилась по прыжкам, — продолжил он. — Я не исключаю того, что этот перерыв пошел ей на пользу. Там были длинные перелеты, сильнейших спортсменов не было. Ира является профессионалом, к старту турнира она подойдет во всеоружии и покажет ожидаемые результаты».

Радуют результаты Климова

По словам Дубровского, в мужских соревнованиях надежды на успешное выступление связаны с Евгением Климовым. «Нас радуют последние результаты Климова, который с каждым стартом добавляет уверенности. Седьмое место на этапе Кубка мира (в южнокорейском Пхенчхане. — Прим. ТАСС) не случайно, и для Жени задачу мы форсировать не будем. Ориентируемся на десятку, есть все предпосылки для этого на большом или малом трамплинах, но и 15-е место в одном из личных стартов устроит федерацию», — отметил глава организации.

«Остальные ребята — Денис Корнилов, Дмитрий Васильев и Алексей Ромашов — доказали на этапах Кубка мира, что способны занимать места в двадцатке сильнейших, так что ждем попадания двух спортсменов в топ-30, это нас устроит», — резюмировал Дубровский.

Как сообщил собеседник ТАСС, успешным будут признаны места в шестерке сильнейших в командных соревнованиях, а также попадание двоеборцев Эрнеста Яхина и Вячеслава Баркова в число 30 лучших.

Чемпионат мира в финском Лахти стартует в среду. Первые квалификационные соревнования у прыгунов с трамплина начнутся 23 февраля.