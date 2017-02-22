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22 февраля 2017, 14:29 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

FIS может потребовать увеличения срока дисквалификации норвежской лыжницы Йохауг 7 марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) 7 марта объявит, будет ли требовать увеличения срока отстранения норвежской лыжницы Терезы Йохауг за допинг. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Международная федерация считает что 13-месячное отстранение является слишком мягким наказанием. Увеличить
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Ранее Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и FIS намерены требовать увеличения срока.

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Спортсменка заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии после этого ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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Новости Лыжного спорта

Каспер: FIS даст лыжникам гарантии продолжения борьбы с допингом

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в среду проведет собрание с участием лыжников, подписавших письмо с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил, где даст им гарантии продолжения борьбы с допингом. Об этом сообщил на пресс-конференции в финском Лахти, где открывается чемпионат мира по лыжным видам спорта, президент FIS Жан-Франко Каспер.
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