FIS может потребовать увеличения срока дисквалификации норвежской лыжницы Йохауг 7 марта
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) 7 марта объявит, будет ли требовать увеличения срока отстранения норвежской лыжницы Терезы Йохауг за допинг. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
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Ранее Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и FIS намерены требовать увеличения срока.
В октябре 2016 года
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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