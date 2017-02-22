Стал известен окончательный состав сборной РФ по лыжным гонкам на чемпионат мира
С 22 февраля по 5 марта в Лахти (Финляндия) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта.
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Официальный сайт Федерации лыжных гонок России опубликовал окончательный состав сборной на эти соревнования по итогам решения CAS оставить в силе временное отстранение российских лыжников Евгения Белова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Состав сборной России по лыжным гонкам
Мужчины
Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Антон Гафаров, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Сергей Турышев, Пётр Седов, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Никита Крюков, Александр Большунов, Дмитрий Япаров.
Женщины
Юлия Чекалёва, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Анна Медведева, Елена Соболева, Мария Гущина, Полина Ковалёва, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Полина Некрасова.
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