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22 февраля 2017, 10:14 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжники Устюгов, Ретивых, Чекалева и Белорукова вошли в состав сборной России на ЧМ

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Юлия Чекалева и Юлия Белорукова вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Финляндии, сообщила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Лыжники Сергей <span class=error>Устюгов</span> Глеб Ретивых Юлия <span class=error>Чекалева</span> и Юлия Белорукова вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Финляндии сообщила агентству Р-Спорт президент Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) Елена <span class=error>Вяльбе</span>. Увеличить
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Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. Устюгов в январе одержал победу на «Тур де Ски», выиграв шесть из семи гонок в рамках многодневки.

Полностью состав мужской сборной на чемпионат мира выглядит следующим образом: Устюгов, Ретивых, Александр Бессмертных, Антон Гафаров, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Сергей Турышев, Петр Седов, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Никита Крюков, Александр Большунов и Дмитрий Япаров.

В женскую сборную вошли: Чекалева, Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Анна Медведева, Елена Соболева, Мария Гущина, Полина Ковалева, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Полина Некрасова.
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