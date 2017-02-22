Лыжники Устюгов, Ретивых, Чекалева и Белорукова вошли в состав сборной России на ЧМ

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. Устюгов в январе одержал победу на «Тур де Ски», выиграв шесть из семи гонок в рамках многодневки.

Полностью состав мужской сборной на чемпионат мира выглядит следующим образом: Устюгов, Ретивых, Александр Бессмертных, Антон Гафаров, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Сергей Турышев, Петр Седов, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Никита Крюков, Александр Большунов и Дмитрий Япаров.

В женскую сборную вошли: Чекалева, Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Анна Медведева, Елена Соболева, Мария Гущина, Полина Ковалева, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Полина Некрасова.