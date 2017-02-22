Лыжник Петухов заявил, что останется в Лахти и выступит на встрече спортсменов с FIS

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FIS 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос российских лыжников на временную приостановку их отстранения от международных соревнований для возможности участвовать в чемпионате мира. В среду в Лахти пройдет встреча спортсменов с руководством FIS на тему усиления борьбы с допингом. Мероприятие должен посетить президент FIS Джанфранко Каспер.

«Ходишь по гостинице и чувствуешь себя чужим, нужна аккредитация чтобы покушать, а её нет, нужен номер чтобы потренироваться, но нельзя. Первое чувство — уехать, но потом ты понимаешь НЕТ, я буду смотреть им в глаза, завтра поеду на митинг (встреча спортсменов с руководством FIS), скажу, что смогу сказать», — написал Петухов в своем аккаунте в сети Instagram.

«Друзья, трудно говорить, но говорить нужно! Эта боль она моя, ваша, наших сердец. Боль от того, что нет правды. Хочется чтоб тебя услышали, твой крик души, за что… Это не преувеличение эмоций — это настоящая реалия моего вечера, уже и ночь, нужно спать, но как уснуть… Знаете почему нас не допустили, да потому что весь акцент прессы был бы на нас и баталии спортивных состязаний отошли бы на второй план. Нас боятся, потому что правда будет сказана на весь мир. В последние две недели я сделал все возможное, чтобы мой организм и голова могли бороться, я чувствовал это и ждал возможности борьбы», — добавил россиянин.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQyuqrCFkJU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья трудно говорить, но говорить нужно! Эта боль она моя, ваша, наших сердец. Боль от того, что нет правды. Хочется чтоб тебя услышали, твой крик души, за что... Это не преувеличение эмоций-это настоящая реалия моего вечера, уже и ночи, нужно спать, но как уснуть... Знаете почему нас не допустили, да потому что весь акцент прессы был бы на нас и баталии спортивных состязаний отошли бы на второй план. Нас бояться, потому что правда будет сказана на весь мир. В последние две недели я сделал все возможное, чтоб мой организм и голова могли бороться, я чувствовал это и ждал возможности борьбы. Ходишь по гостинице и чувствуешь себя чужим, нужна аккредитация чтоб покушать, а её нет, нужен номер чтоб потренироваться, но нельзя. Первое чувство-уехать, но потом ты понимаешь НЕТ, я буду смотреть им в глаза, завтра поеду на митинг( аnti-doping meeting with FIS President Kasper) скажу что смогу сказать. Доброй всем ночи, и доброго утра. Friends it is difficult to speak, but it is necessary to speak! This pain she my, your, our hearts. Pain that there is no truth. There is a wish that you were heard, your cry from the heart for what... Not exaggeration of emotions are the real reality of my evening, already and nights, it is necessary to sleep, but how to fall asleep... You know why we were allowed and because all accent of the press would be on us and fights of sports meets would be on the second plan. To be afraid of us because the truth will be told for the whole world. In the last two weeks I have done everything possible that my organism and the head could fight, I felt it and waited for a possibility of fight. You go on hotel and you feel that you the stranger, are necessary accreditation to eat-she is not, number to be trained-but it is impossible. The first feeling - to leave, but then you understand is NOT , I will look it in the face, tomorrow I will go to a meeting (anti-doping meeting with FIS President Kasper) I will tell that I will be able to tell. Good all nights, and good morning.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Petukhov Alexey (@petukhov83) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-21T23:48:21+00:00">Фев 21 2017 в 3:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>