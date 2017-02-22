Лыжник Петухов заявил, что останется в Лахти и выступит на встрече спортсменов с FIS
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Временно отстраненный российский лыжник Алексей Петухов заявил, что, несмотря ни на что, останется в финском Лахти, где в среду стартует чемпионат мира, и выступит на встрече спортсменов с представителями Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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FIS 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос российских лыжников на временную приостановку их отстранения от международных соревнований для возможности участвовать в чемпионате мира. В среду в Лахти пройдет встреча спортсменов с руководством FIS на тему усиления борьбы с допингом. Мероприятие должен посетить президент FIS Джанфранко Каспер.
«Ходишь по гостинице и чувствуешь себя чужим, нужна аккредитация чтобы покушать, а её нет, нужен номер чтобы потренироваться, но нельзя. Первое чувство — уехать, но потом ты понимаешь НЕТ, я буду смотреть им в глаза, завтра поеду на митинг (встреча спортсменов с руководством FIS), скажу, что смогу сказать», — написал Петухов в своем аккаунте в сети Instagram.
«Друзья, трудно говорить, но говорить нужно! Эта боль она моя, ваша, наших сердец. Боль от того, что нет правды. Хочется чтоб тебя услышали, твой крик души, за что… Это не преувеличение эмоций — это настоящая реалия моего вечера, уже и ночь, нужно спать, но как уснуть… Знаете почему нас не допустили, да потому что весь акцент прессы был бы на нас и баталии спортивных состязаний отошли бы на второй план. Нас боятся, потому что правда будет сказана на весь мир. В последние две недели я сделал все возможное, чтобы мой организм и голова могли бороться, я чувствовал это и ждал возможности борьбы», — добавил россиянин.
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