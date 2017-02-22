Колобков: Решение CAS по российским лыжникам стало большим разочарованием перед ЧМ
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе временное отстранение пяти членов российской сборной по лыжным гонкам накануне старта чемпионата мира стало большим разочарованием. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.
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Во вторник CAS распространил релиз, в котором сообщил, что суд отклонил апелляции Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой на их временное отстранение от соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
«В связи с принятым накануне решением оставить в силе временное отстранение наши лидеры не смогут участвовать в чемпионате мира. Это неправильный подход, и мы с этим не согласны, — заявил Колобков. — Мы надеялись, что CAS
После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена международные федерации начали проверку спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил и тех атлетов, чьи
Все спортсмены подали апелляции на решение FIS, которые 7 февраля были отклонены. Далее спортсмены подали апелляции в CAS, который рассматривал в ускоренном порядке дела всех лыжников, кроме Ивановой. Суд принимал решения отдельно по апелляциям Петухова, Вылегжанина и Шаповаловой, отдельно — по заявлениям Легкова и Белова. Рассмотрение их обращений велось с 9 по 21 февраля.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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