Казахстан завоевал пятую медаль на Азиаде-2017

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Ткаченко занял третье место в прыжках с трамплина с результатом 238.0. «Золото» в этой дисциплине завоевал япоцец японец Юкия Сато (254.0). «Серебро» досталось его соотечественнику Юкену Ивасу (251.0).

Другие представители Казахстана показали в этом соревновании следующие результаты: Марат Жапаров стал седьмым (198.5), Сабыржан Муминов и Константин Соколенко поделили девятое-десятое места (178.5).

Для сборной Казахстана эта медаль стала пятой на Азиаде-2017. Всего в копилке национальной команды одно золотая, две серебряные и две бронзовые награды.