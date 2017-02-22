Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28857745/
22 февраля 2017, 9:26 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Казахстан завоевал пятую медаль на Азиаде-2017

Казахстанский летающий лыжник Сергей Ткаченко стал бронзовым призером на зимних Азиатских играх 2017 года, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее автором стал летающий лыжник Сергей Ткаченко. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ткаченко занял третье место в прыжках с трамплина с результатом 238.0. «Золото» в этой дисциплине завоевал япоцец японец Юкия Сато (254.0). «Серебро» досталось его соотечественнику Юкену Ивасу (251.0).

Другие представители Казахстана показали в этом соревновании следующие результаты: Марат Жапаров стал седьмым (198.5), Сабыржан Муминов и Константин Соколенко поделили девятое-десятое места (178.5).

Для сборной Казахстана эта медаль стала пятой на Азиаде-2017. Всего в копилке национальной команды одно золотая, две серебряные и две бронзовые награды.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Объединение чемпионатов России и Казахстана приведет к тому, что мы окажемся на задворках - специалист

В бою с Головкиным мне нужно стать супергероем, вроде Халка, чтобы не чувствовать боли - Джейкобс

Опасный репост, или как Баландин оказался вовлечен в скандал в женской сборной Казахстана по синхронному плаванию