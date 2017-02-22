Казахстан завоевал пятую медаль на Азиаде-2017
Казахстанский летающий лыжник Сергей Ткаченко стал бронзовым призером на зимних Азиатских играх 2017 года, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ткаченко занял третье место в прыжках с трамплина с результатом 238.0. «Золото» в этой дисциплине завоевал япоцец японец Юкия Сато (254.0). «Серебро» досталось его соотечественнику Юкену Ивасу (251.0).
Другие представители Казахстана показали в этом соревновании следующие результаты: Марат Жапаров стал седьмым (198.5), Сабыржан Муминов и Константин Соколенко поделили
Для сборной Казахстана эта медаль стала пятой на Азиаде-2017. Всего в копилке национальной команды одно золотая, две серебряные и две бронзовые награды.
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