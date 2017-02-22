Россия может рассчитывать на медали чемпионата мира в Лахти

После публикации доклада упомянутые в нем российские спортсмены по рекомендации WADA были временно отстранены от международных соревнований. В частности, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову. Поданную россиянами апелляцию FIS отклонила, и последней инстанцией, способной разрешить ситуацию, оставался Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Однако во вторник вечером CAS опубликовал решение об отказе в ускоренном рассмотрении апелляции российских лыжников, что с учетом истечения дедлайна заявок на ЧМ исключает их поездку в Лахти.

— Они до последнего тянули с вопросом о том, чтобы наших спортсменов допустили до чемпионата мира, — заявил в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион-1988 Михаил Девятьяров. — Но Федерация лыжных гонок России правильно сделала, что держала всех лыжников в основном заявочном списке на чемпионат мира. Их нужно было поддержать морально в условиях этих допинговых атак. И сейчас нужно быть с ними рядом, теперь надо будет правильно вести их юридическую защиту, чтобы освободить ребят от санкций к Олимпиаде.

При этом специалист считает, что даже в таких условиях Россия может рассчитывать на чемпионате мира на три-четыре медали. В первую очередь основные надежды возложены на Сергея Устюгова. В январе он выиграл рождественскую серию гонок «Тур де Ски». 24-летний лыжник побил рекорд серии, выиграв пять гонок из шести, а в единственной проигранной стал вторым, уступив звездному норвежцу Мартину Сундбю лишь 2,2 секунды.

Последние этапы Кубка мира российские лыжники провели неоднозначно. В начале февраля наши спортсмены отлично выступили в южнокорейском Пхенчхане: Глеб Ретивых взял золото в спринте классическим стилем, а Андрей Парфенов — бронзу. В скиатлоне победу отпраздновал Петр Седов. Также две пары россиян оказались на пьедестале и в командном спринте — золото завоевали Андрей Парфенов и Глеб Ретивых, а бронзу — Артем Мальцев и Никита Крюков. Но уже на прошедшем в выходные последнем перед мировым первенством этапе в эстонском Отепя все вышеперечисленные спортсмены провалились. Относительный успех был разве что у Устюгова, выигравшего бронзовую медаль в спринте свободным стилем.

— Есть такая практика: кто блестяще выступает на последних этапах Кубка мира перед чемпионатом или Олимпиадой, тот через неделю уже не так успешен, — отметил Михаил Девятьяров. — Не знаю, сработает ли это сейчас. Но некоторые спортсмены придерживают вожжи на последних этапах и берегут себя, чтобы подойти к мировому первенству на пике формы. Возможно, Устюгов себя придержал, взяв бронзу в Отепя. Допускаю, что Седов и Ретивых тоже подводятся тренерами на пик формы к чемпионату мира. Это тонкая грань, здесь проявляется мастерство тренеров и опыт спортсменов. В любом случае мы должны создать хорошую конкуренцию в Лахти и завоевать медали даже с учетом тех проблем, что нам организовало WADA.

57-летний специалист также обратил внимание на прогресс, который демонстрирует в нынешнем сезоне женская лыжная команда. Так, в середине января на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе отличилась Наталья Матвеева, выигравшая индивидуальный спринт свободным стилем, а затем в паре с Юлией Белоруковой — в командном спринте. При этом самым стабильным российским представителем является Юлия Чекалева, занимающая девятое место в общем зачете Кубка мира.

По мнению эксперта, бороться за медали россиянкам пока будет сложно, но в эстафете шансы есть. Наталья Матвеева, Юлия Белорукова и Юлия Чекалева еще не сказали своего последнего слова, уверен олимпийский чемпион.