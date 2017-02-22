Прыгуны с трамплина готовятся к олимпийским сборам в Пхенчхане

— Это касается только наших спортсменок, поскольку на прошедший этап Кубка мира из-за травмы не смогла поехать Ирина Аввакумова, являющаяся претенденткой на поездку на Олимпиаду, — пояснил Дубровский. — Поэтому мы рассмотрим и постараемся организовать для наших девушек еще один сбор в Пхенчхане в октябре, чтобы они еще раз прочувствовали специфику трассы и ветровой коридор.

На прошлой неделе наша команда выступила на этапе Кубка мира в Пхенчхане, опробовав качество трамплинов на горнолыжном курорте Альпензия. Спортсмены провели в Южной Корее всего двое суток.

— В первый день после прилета была жуткая бессонница — организм никак не адаптировался к смене часового пояса, — рассказала «Известиям» представитель женской команды Ксения Каблукова. — С учетом этого, я думаю, на саму Олимпиаду мы должны прибыть за неделю до стартов.

Что касается мужской сборной России, то ее предолимпийский визит туда не планируется. По словам Дубровского, состав этой команды на Олимпиаду уже опробовал трамплин в Пхенчхане на недавнем этапе Кубка мира. Главный тренер сборной России по прыжкам с трамплина Александр Арефьев пока не видит смысла в дополнительных выездах мужской сборной в Пхенчхан до Олимпиады. По его словам, выезд на сборы вряд ли принесет россиянам что-то, кроме дополнительных расходов.

— Согласно международному календарю соревнований, перед самой Олимпиадой у нас будет старт в Японии, за время которого мы сможем пройти акклиматизацию, — заявил «Известиям» специалист. — Выходит, что в Пхенчхан мы поедем оттуда — адаптированными и физически, и психологически. А каких-то проблем с организацией я во время прошедшего этапа Кубка мира не увидел.

Тренер также отметил и высокий уровень защиты вышки трамплина в Альпензии от сильных ветров, что позволяет спортсменам спокойно готовиться к прыжку и стартовать со скамейки. По его словам, все спортивные сооружения соответствуют требованиям Международной федерации лыжного спорта (FIS).

— Не думал, что при таком ветре можно проводить соревнования, — сказал Александр Арефьев. — Но в итоге мы справились и с первой попыткой, и со второй, вписавшись в определенный судьями ветровой коридор.

К слову, трамплины в Альпензии уже проверены временем — их построили еще в 2008 году, когда Пхенчхан боролся за право на проведение Олимпиады-2014, которая в итоге состоялась в Сочи.