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21 февраля 2017, 23:05 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Крамер: Легков в ярости от несправедливого решения CAS

Маркус Крамер, тренер Александра Легкова, рассказал, как российский лыжник отреагировал на решение CAS оставить в силе его отстранение от международных соревнований.

«Легков пребывает в ярости. Он говорит, что воспринимает это решение близко к сердцу. В России никто не может понять, почему ему не дают соревноваться. Александр не совершал ничего плохого. Ситуация кажется безвыходной. Это несправедливо», — приводит слова Крамера Dagbladet.
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Олимпийский чемпион Александр Легков и еще четверо российских лыжников — Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов и Евгения Шаповалова — не выступят на чемпионате мира в Лахти из-за допинговых подозрений. Спортивный арбитражный суд (CAS) во вторник отклонил просьбы наших спортсменов об ускоренных слушаниях дела об их временном отстранении, лишив последней надежды на спасение нынешнего сезона. Для некоторых из наших звезд случившееся может стать финальной точкой в карьере.
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