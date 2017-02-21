Крамер: Легков в ярости от несправедливого решения CAS

«Легков пребывает в ярости. Он говорит, что воспринимает это решение близко к сердцу. В России никто не может понять, почему ему не дают соревноваться. Александр не совершал ничего плохого. Ситуация кажется безвыходной. Это несправедливо», — приводит слова Крамера Dagbladet.