Легков не нашел спасения в суде. Россиян не пустили на чемпионат мира

Наша беззаветная вера в справедливость международной спортивной бюрократии и четкую работу судебной системы мирового спорта в этот вторник обернулась новым разочарованием. Зыбкие подозрения в том, что российские лыжники во время Олимпиады в Сочи якобы стали соучастниками махинаций с допинг-пробами, перевесили все их спортивные достижения и долгие годы безупречного служения большому спорту. Для Международной лыжной федерации (FIS) и Спортивного арбитражного суда гнев антидопинговых активистов сегодня страшнее, чем наказание олимпийского чемпиона, которое, возможно в итоге окажется несправедливым.

Легков и другие российские лыжники, упоминавшиеся в докладе Макларена, были временно отстранены от соревнований в конце декабря прошлого года — незадолго до старта многодневки «Тур де Ски». После этого они многократно пытались добиться отмены «запрета на профессию» в разных дисциплинарных и апелляционных инстанциях. Легков и Белов даже наняли для этого немецкого адвоката. Но все попытки оказались тщетными, несмотря на то, что в других видах спорта российские фигуранты доклада Макларена, против которых были выдвинуты те же самые обвинения (царапины на пробирках с сочинскими пробами), спокойно продолжали выступать. Например, отстранение от соревнований четырех наших скелетонистов в итоге было аннулировано.

ПРОЩАЙ, ПХЕНЧХАН?

Увы, спортивная бюрократия сегодня устроена таким образом, что судьбы спортсменов топ-уровня оказываются в зависимости от воли, настроения и политических взглядов узкой группы чиновников. После публикации первой части доклада Макларена МОК и Международный паралимпийский комитет вынесли диаметрально противоположные решения относительно поездки россиян на Игры в Рио. Спортивный закон оказался дышлом — с этим ничего не могут поделать ни CAS, ни даже гражданские суды. На волне российского допингового скандала одни федерации нас казнят, другие милуют. К сожалению для Легкова и Ко, Международная лыжная федерация входить в положение россиян не желает, несмотря на свои сверхлиберальные решения в отношения, скажем, норвежских допингеров.

Для Легкова, Вылегжанина и Петухова, которым уже за 30, и которые, не исключено, докатывают последний олимпийский цикл, нынешняя подвешенная ситуация — это не только удар по нервам и репутации, но, возможно, финальная и печальная точка в карьере. Текущий сезон для них уже точно потерян. Оба главных старта — «Тур де Ски» и чемпионат мира, — ради которых стоило выходить на пик формы, прошли мимо них. После такого удара по соревновательным планам вернуться в колею будет очень тяжело. Особенно в условиях, когда сроки рассмотрения обвинений по существу до сих пор неясны. Может быть, МОК, FIS и CAS определятся с виновностью или невиновностью россиян к лету. А может — и в следующем сезоне, когда зарабатывать путевку на Олимпиаду будет уже поздно. Легков и Ко серьезно рискуют пролететь мимо Пхенчхана, даже если все обвинения с них в итоге будут сняты.

КАМЕННЫЙ ВЕК

Для того, чтобы лишить наших лыжников возможности соревноваться, Международной федерации потребовалось буквально несколько дней. Такая спешка объяснялась решимостью «защитить права чистых спортсменов», хотя не совсем понятно, каким образом эти самые «чистые спортсмены» могут пострадать от того, что окажутся на одной лыжне с коллегами, которые подозреваются в нарушениях трехлетней давности. Принцип презумпции невиновности, принцип «не навреди» для спортивных чиновников сейчас — пустой звук. Как и необходимость вынесения дисциплинарных решений в разумные сроки. То, что атлет весомую часть своего короткого спортивного века проводит в «камере предварительного заключения» из-за туманных обвинений, никого не волнует.

Беда еще и в том, что нынешняя ситуация с отстранениями — абсолютно беспрецедентна. Если процесс наказания в мировом спорте еще более-менее отлажен, то вопросы защиты атлетов от несправедливых обвинений, вопросы выхода из режима санкций — на уровне каменного века. Федерации находятся в жуткой растерянности, совершенно не представляя, что им предпринимать после доклада Макларена. Именно поэтому так долго тянется вопрос с восстановлением членства Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России. Замять вопрос для ясности сейчас гораздо проще, чем принять какую-либо сторону.

Да что там международной федерации — единства по вопросам допинговых скандалов вокруг российского спорта нет даже внутри нашего спортивного сообщества. Мы радостно грызем друг другу глотки, пока тьма все сильнее окутывает всех нас. Сейчас она накрыла звезд лыжной сборной, и это точно еще не конец.

Олег ШАМОНАЕВ.