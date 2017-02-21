Адвокат: Легков и Белов не знают сроков дальнейших процедур по своему делу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе временное отстранение Легкова, Белова, а также других российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой, наложенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

«К сожалению, наш запрос был сегодня отклонен главой апелляционной комиссии CAS, — сказал Вишеманн. — Это означает, что временное отстранение остается в силе, пока панель CAS не примет решения. Мы до сих пор не имеем обязательного графика дальнейших процедур. Так как мы получили лишь резолютивную часть решения, мы не можем оценить на данный момент, был ли запрос отклонен по процессуальным основаниям или по существенным причинам».

Решение CAS не позволяет данным российским лыжникам принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.