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21 февраля 2017, 20:40 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Адвокат: Легков и Белов не знают сроков дальнейших процедур по своему делу

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов не знают сроков дальнейших процедур по своему делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

Во вторник CAS оставил в силе временное отстранение Легкова Белова а также других российских лыжников Максима Вылегжанина Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой наложенное FIS. Увеличить
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Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе временное отстранение Легкова, Белова, а также других российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой, наложенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

«К сожалению, наш запрос был сегодня отклонен главой апелляционной комиссии CAS, — сказал Вишеманн. — Это означает, что временное отстранение остается в силе, пока панель CAS не примет решения. Мы до сих пор не имеем обязательного графика дальнейших процедур. Так как мы получили лишь резолютивную часть решения, мы не можем оценить на данный момент, был ли запрос отклонен по процессуальным основаниям или по существенным причинам».

Решение CAS не позволяет данным российским лыжникам принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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Лыжник Петухов заявил, что испытывает опустошение в связи с решением CAS

Лыжник Петухов заявил, что испытывает опустошение в связи с решением CAS

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский лыжник Алексей Петухов заявил, что испытывает опустошение в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении запроса на временную приостановку его отстранения от международных соревнований. Об этом Петухов сообщил корреспонденту ТАСС.
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