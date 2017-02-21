Вяльбе: ФЛГР будет бороться за отстраненных российских лыжников до последнего

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции всех пяти спортсменов, которые требовали отменить решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о временном отстранении.

«Я очень разочарована таким решением CAS. Не знаю, насколько может затянуться процесс, я теперь уже вообще ни во что не верю. Мы будем бороться за наших ребят до последнего», — сказала Вяльбе.

«Что касается состава на ближайший чемпионат мира, то он будет опубликован завтра», — добавила она.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует в финском городе Лахти 22 февраля и продлится до 5 марта.