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21 февраля 2017, 20:09 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Вяльбе: ФЛГР будет бороться за отстраненных российских лыжников до последнего

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) будет бороться за отстраненных из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой до последнего. Об этом ТАСС сообщила глава федерации Елена Вяльбе.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции всех пяти спортсменов, которые требовали отменить решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о временном отстранении.

«Я очень разочарована таким решением CAS. Не знаю, насколько может затянуться процесс, я теперь уже вообще ни во что не верю. Мы будем бороться за наших ребят до последнего», — сказала Вяльбе.

«Что касается состава на ближайший чемпионат мира, то он будет опубликован завтра», — добавила она.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует в финском городе Лахти 22 февраля и продлится до 5 марта.
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