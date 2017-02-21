Лыжник Петухов заявил, что испытывает опустошение в связи с решением CAS

Решение CAS также распространяется еще на четырех российских лыжников — Евгению Шаповалову, Максима Вылегжанина, Александра Легкова и Евгения Белова. Запрос на приостановку отстранения был сделан для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

«Получил это решение, находясь в Лахти. До последнего надеялся и верил, что получится выступить, чувствовал в себе силы и был уверен, что смогу… Сказать, что я сейчас испытываю, очень тяжело, это не то что неприятные эмоции, это какое-то опустошение», — сказал Петухов.

По словам Петухова, он уже связался с адвокатами и главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. «Будем действовать как-то дальше, пока не могу сказать, что именно будет. Но обязательно будем продолжать бороться, я “чистый” спортсмен. Вообще не понимаю, чем руководствовался CAS, отклоняя нашу апелляцию, возможно, это политизированное решение, может быть, были какие-то звонки сверху, не знаю», — отметил Петухов.

«Одно точно — чемпионат мира закончен, так и не начавшись. Буду ждать, это очень тяжело, неизвестно чего ждем, Олимпиада не за горами, а мы ждем», — сказал спортсмен.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.