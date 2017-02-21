Лыжник Петухов заявил, что испытывает опустошение в связи с решением CAS
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский лыжник Алексей Петухов заявил, что испытывает опустошение в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении запроса на временную приостановку его отстранения от международных соревнований. Об этом Петухов сообщил корреспонденту ТАСС.
Решение CAS также распространяется еще на четырех российских лыжников — Евгению Шаповалову, Максима Вылегжанина, Александра Легкова и Евгения Белова. Запрос на приостановку отстранения был сделан для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
«Получил это решение, находясь в Лахти. До последнего надеялся и верил, что получится выступить, чувствовал в себе силы и был уверен, что смогу… Сказать, что я сейчас испытываю, очень тяжело, это не то что неприятные эмоции, это
По словам Петухова, он уже связался с адвокатами и главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. «Будем действовать
«Одно точно — чемпионат мира закончен, так и не начавшись. Буду ждать, это очень тяжело, неизвестно чего ждем, Олимпиада не за горами, а мы ждем», — сказал спортсмен.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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