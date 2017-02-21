Ларс Бергер: Сундбю использует методику биатлонистов

— Сундбю сейчас тренируется, используя тяжести при беге, — приводит Dagbladet слова Бергера. — Мы всегда бегали с винтовками за спиной. И когда я снимал винтовку, то чувствовал себя свободнее. После этого бежать на лыжах намного проще.