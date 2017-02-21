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21 февраля 2017, 19:57 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Ларс Бергер: Сундбю использует методику биатлонистов

Бывший биатлонист Ларс Бергер отметил, что сборная Норвегии по лыжным гонкам использует методику тренировок из его вида спорта. По его словам, лидер команды Мартин Сундбю тренируется с тяжестью за плечами.

— Сундбю сейчас тренируется, используя тяжести при беге, — приводит Dagbladet слова Бергера. — Мы всегда бегали с винтовками за спиной. И когда я снимал винтовку, то чувствовал себя свободнее. После этого бежать на лыжах намного проще.
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