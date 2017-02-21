CAS оставил в силе отстранение от соревнований пятерых российских лыжников
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой от соревнований
из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира. Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.
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CAS отклонил апелляции всех пяти спортсменов, которые требовали отменить решение FIS о временном отстранении.
После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена международные федерации начали проверку спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил и тех атлетов, чьи
Суд принимал решения отдельно по апелляциям Петухова, Вылегжанина и Шаповаловой, отдельно — по заявлениям Легкова и Белова.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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