CAS оставил в силе отстранение от соревнований пятерых российских лыжников

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CAS отклонил апелляции всех пяти спортсменов, которые требовали отменить решение FIS о временном отстранении.

После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена международные федерации начали проверку спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил и тех атлетов, чьи допинг-пробы могли быть подменены. FIS 23 декабря объявила о временном отстранении шести российских лыжников — Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все спортсмены подали апелляции на решение FIS, которые 7 февраля были отклонены. Далее спортсмены подали апелляции в CAS, который рассматривал в ускоренном порядке дела всех лыжников, кроме Ивановой.

Суд принимал решения отдельно по апелляциям Петухова, Вылегжанина и Шаповаловой, отдельно — по заявлениям Легкова и Белова.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.