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21 февраля 2017, 18:59 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

CAS оставил в силе отстранение от соревнований пятерых российских лыжников

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира. Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

Таким образом Александр <span class=error>Легков</span> Евгений <span class=error>Белов</span> Алексей Петухов Максим <span class=error>Вылегжанин</span> и Евгения Шаповалова не смогут выступить на ЧМ-2017 в Финляндии который начнется 22 февраля. Увеличить
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CAS отклонил апелляции всех пяти спортсменов, которые требовали отменить решение FIS о временном отстранении.

После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена международные федерации начали проверку спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил и тех атлетов, чьи допинг-пробы могли быть подменены. FIS 23 декабря объявила о временном отстранении шести российских лыжников — Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все спортсмены подали апелляции на решение FIS, которые 7 февраля были отклонены. Далее спортсмены подали апелляции в CAS, который рассматривал в ускоренном порядке дела всех лыжников, кроме Ивановой.

Суд принимал решения отдельно по апелляциям Петухова, Вылегжанина и Шаповаловой, отдельно — по заявлениям Легкова и Белова.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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Эксперт: Сборная России по лыжным гонкам способна завоевать 3−4 медали на чемпионате мира

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российской сборной по лыжным гонкам на чемпионате мира, который стартует 22 февраля в финском Лахти, по силам завоевать три-четыре медали. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Владимир Смирнов.
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