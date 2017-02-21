Шведская лыжница Сван объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Дочь знаменитого шведского лыжника Гунде Свана в последние годы испытывала проблемы в связи с редкой болезнью легких. «Я хочу быть лучшей лыжницей, в противном случае мне стоит заняться чем-то другим. Я не смогу быть лучшей из-за постоянных проблем со здоровьем, которые у меня были в последние 4−5 лет», — сказала спортсменка.

Сван становилась чемпионкой мира среди юниоров и считалась одной из самых перспективных лыжниц в Швеции.