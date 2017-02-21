Шведская лыжница Сван объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Шведская лыжница Юлия Сван приняла решение о завершении карьеры
из-за проблем со здоровьем. Об этом 24-летняя спортсменка сообщила Expressen.
Дочь знаменитого шведского лыжника Гунде Свана в последние годы испытывала проблемы в связи с редкой болезнью легких. «Я хочу быть лучшей лыжницей, в противном случае мне стоит заняться
Сван становилась чемпионкой мира среди юниоров и считалась одной из самых перспективных лыжниц в Швеции.
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