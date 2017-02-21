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21 февраля 2017, 12:00 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Эксперт: Сборная России по лыжным гонкам способна завоевать 3−4 медали на чемпионате мира

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российской сборной по лыжным гонкам на чемпионате мира, который стартует 22 февраля в финском Лахти, по силам завоевать три-четыре медали. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Владимир Смирнов.

По словам олимпийского чемпиона Владимира Смирнова основным претендентом на медали турнира в Лахти является победитель Тур де Ски 2017 года россиянин Сергей Устюгов. Увеличить
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«Нужно сказать, что на чемпионат мира у нас поедет очень неплохая команда. Последние результаты сборной в Южной Корее говорят о том, что у нас есть неплохие шансы побороться за медали. Результаты ожидаются очень неплохие, но нужно понимать, что у сборной России сильные конкуренты — Норвегия, Швеция. Жду от российской команды 3−4 медали», — сказал Смирнов.

Также олимпийский чемпион 1994 года отметил, что основным претендентом на медали чемпионата мира является победитель «Тур де Ски» 2017 года россиянин Сергей Устюгов.

«Основным претендентом на медали у нашей сборной является, конечно, Сергей Устюгов, так как он выиграл “Тур де Ски” с большим преимуществом и в спринте, и в дистанционных гонках. Если он не потерял ту форму, которая была, а все идет к тому, что ему удалось ее сохранить. На чемпионате Норвегии было видно, что он бежал не в полную силу, это говорит о том, что он себя бережет для чемпионата мира. Если не заболеет, проведет хороший сбор, то он будет на высоте, если наши девушки будут в “шестерке”, то это будет замечательно, так как у женщин конкуренции ничуть не меньше, чем у мужчин», — подытожил Смирнов.

Устюгов выиграл шесть из семи этапов «Тур де Ски», что является абсолютным рекордом. На шестом этапе он был вторым, что позволило ему установить рекорд по количеству призовых мест в рамках одной многодневки.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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