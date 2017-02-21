FIS проведет экстренную встречу с лыжниками для обсуждения ужесточения наказания за допинг

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В декабре появилась информация, что более 100 лыжников, среди которых были россияне, написали письмо в адрес FIS и Международного олимпийского комитета (МОК) после дисквалификации за допинг норвежцев Мартина Сундбю и Терезы Йохауг, а также временного отстранения шести российских лыжников на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

По информации Expressen, встреча, на которой планируется присутствие президента FIS Жан-Франко Каспера, должна состояться в среду в финском Лахти, где 22 февраля стартует чемпионат мира по лыжным гонкам.

«Я надеюсь, что лыжники из каждой страны смогут присутствовать, — цитирует газета американскую лыжницу Киккан Рэндалл, также подписавшую письмо. — Рада, что Каспер будет там. Это очень важно, потому что мы хотим услышать ответы на вопросы по темам, которые обсуждаются в прессе».