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21 февраля 2017, 10:16 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

FIS проведет экстренную встречу с лыжниками для обсуждения ужесточения наказания за допинг

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет экстренное собрание с участием лыжников, подписавших письмо с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает шведская газета Expressen.

Она состоится 22 февраля в финском Лахти где стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. Увеличить
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В декабре появилась информация, что более 100 лыжников, среди которых были россияне, написали письмо в адрес FIS и Международного олимпийского комитета (МОК) после дисквалификации за допинг норвежцев Мартина Сундбю и Терезы Йохауг, а также временного отстранения шести российских лыжников на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

По информации Expressen, встреча, на которой планируется присутствие президента FIS Жан-Франко Каспера, должна состояться в среду в финском Лахти, где 22 февраля стартует чемпионат мира по лыжным гонкам.

«Я надеюсь, что лыжники из каждой страны смогут присутствовать, — цитирует газета американскую лыжницу Киккан Рэндалл, также подписавшую письмо. — Рада, что Каспер будет там. Это очень важно, потому что мы хотим услышать ответы на вопросы по темам, которые обсуждаются в прессе».
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