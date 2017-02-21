FIS проведет экстренную встречу с лыжниками для обсуждения ужесточения наказания за допинг
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет экстренное собрание с участием лыжников, подписавших письмо с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает шведская газета Expressen.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В декабре появилась информация, что более 100 лыжников, среди которых были россияне, написали письмо в адрес FIS и Международного олимпийского комитета (МОК) после дисквалификации за допинг норвежцев Мартина Сундбю и Терезы Йохауг, а также временного отстранения шести российских лыжников на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
По информации Expressen, встреча, на которой планируется присутствие президента FIS
«Я надеюсь, что лыжники из каждой страны смогут присутствовать, — цитирует газета американскую лыжницу Киккан Рэндалл, также подписавшую письмо. — Рада, что Каспер будет там. Это очень важно, потому что мы хотим услышать ответы на вопросы по темам, которые обсуждаются в прессе».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter