FIS: Около 40% лыжников из России, Северной Европы и Канады страдают от астмы
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 40% спортсменов, занимающихся лыжными гонками в странах Северной Европы, России и Канады, страдают от астмы. Об этом сообщил заместитель председателя медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Инггард Лерейм, слова которого приводит NRK.
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По его информации, большое количество лыжников из северных стран не страдают астмой с рождения, а получают данное заболевание
«Мы неоднократно поднимали вопрос о температурном пределе, но нас не слышали, — сказал Лерейм. — Около 40 процентов лыжников из холодных стран из Северной Европы, России и Канады имеют астму. Они переохлаждаются во время тренировок у себя дома, а не во время соревнований, когда они проводят на трассе несколько часов в неделю. Поэтому мы не можем ругать только организаторов турниров».
В августе в СМИ появилась информация, что средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники, включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и Мартина Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата. Кроме того, сообщалось, что препаратами от астмы пользуются российские лыжники — олимпийский чемпион Александр Легков и бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Илья Черноусов.
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