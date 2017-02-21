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21 февраля 2017, 8:23 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Казахстан завоевал первое «золото» на Азиаде-2017

Казахстанский лыжник Ринат Мухин стал победителем в индивидуальной гонке на 15 километров на зимней Азиаде-2017, которая проходит в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее автором стал лыжник Ринат Мухин. Теперь в копилке сборной полный комплект наград. Увеличить
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Ринат Мухин финишировал первым с результатом 41 минута и 25.3 секунды. «Серебро» и «бронза» достались представителям Японии.

Еще три казахстанских лыжника Сергей Черепанов, Николай Чеботько и Ердос Ахмадиев заняли с четвертого по шестое места соответственно.

Для сборной Казахстана это первое «золото» на Азиаде-2017. Теперь в копилке сборной полный комплект наград — ранее казахстанская лыжница Елена Коломина выиграла «серебро» и «бронзу».

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