Казахстан завоевал первое «золото» на Азиаде-2017

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Ринат Мухин финишировал первым с результатом 41 минута и 25.3 секунды. «Серебро» и «бронза» достались представителям Японии.

Еще три казахстанских лыжника Сергей Черепанов, Николай Чеботько и Ердос Ахмадиев заняли с четвертого по шестое места соответственно.

Для сборной Казахстана это первое «золото» на Азиаде-2017. Теперь в копилке сборной полный комплект наград — ранее казахстанская лыжница Елена Коломина выиграла «серебро» и «бронзу».