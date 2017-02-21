Казахстан завоевал первое «золото» на Азиаде-2017
Казахстанский лыжник Ринат Мухин стал победителем в индивидуальной гонке на 15 километров на зимней Азиаде-2017, которая проходит в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ринат Мухин финишировал первым с результатом 41 минута и 25.3 секунды. «Серебро» и «бронза» достались представителям Японии.
Еще три казахстанских лыжника Сергей Черепанов, Николай Чеботько и Ердос Ахмадиев заняли с четвертого по шестое места соответственно.
Для сборной Казахстана это первое «золото» на Азиаде-2017. Теперь в копилке сборной полный комплект наград — ранее казахстанская лыжница Елена Коломина выиграла «серебро» и «бронзу».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter