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21 февраля 2017, 8:36 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Казахстанский лыжник раскрыл залог своей золотой медали на Азиаде-2017

Казахстанский лыжник Ринат Мухин после победы в индивидуальной гонке на 15 километров на зимних Азиатских играх-2017 в Саппоро рассказал, как смог добежать до «золота», передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский лыжник <span class=error>Ринат</span> <span class=error>Мухин</span> после победы в индивидуальной гонке на 15 километров на зимних Азиатских играх-2017 в Саппоро рассказал как смог добежать до золота передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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— Трасса тяжелая. По трассе мы шли командой. Сработали друг на друга. И вот вам результат. На лицо.

— Рады победе?

— Конечно рад. Азиатские игры.

— По сравнению с Универсиадой тут бегать сложнее?

— Говорили, что здесь два сильных соперника, которые на Кубке мира в 30-ку лучших попадают. Поэтому, мы равнялись на них, и мы их выиграли.

— По сравнению с Универсиадой, как Вам уровень соревнований? Атмосфера? Погода?

— В принципе, лыжи у всех работали одинаково. Нужна была больше функциональная готовность. А по Алматы… У нас было лучше. Принимали лучше. Здесь, как я понял, это не сильно развито. Не раскрутили.

— Назовите ключевой момент, принесший победу?

— Вера в себя, наверное.

Напомним, Мухин выиграл забег на 15 километров свободным стилем на зимних Азиатских играх, и принес Казахстану первое «золото» и третью медаль. Ранее «бронзу» и «серебро» добыла Елена Коломина.

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