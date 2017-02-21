Казахстанский лыжник раскрыл залог своей золотой медали на Азиаде-2017
Казахстанский лыжник Ринат Мухин после победы в индивидуальной гонке на 15 километров на зимних Азиатских играх-2017 в Саппоро рассказал, как смог добежать до «золота», передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Трасса тяжелая. По трассе мы шли командой. Сработали друг на друга. И вот вам результат. На лицо.
— Рады победе?
— Конечно рад. Азиатские игры.
— По сравнению с Универсиадой тут бегать сложнее?
— Говорили, что здесь два сильных соперника, которые на Кубке мира в 30-ку лучших попадают. Поэтому, мы равнялись на них, и мы их выиграли.
— По сравнению с Универсиадой, как Вам уровень соревнований? Атмосфера? Погода?
— В принципе, лыжи у всех работали одинаково. Нужна была больше функциональная готовность. А по Алматы… У нас было лучше. Принимали лучше. Здесь, как я понял, это не сильно развито. Не раскрутили.
— Назовите ключевой момент, принесший победу?
— Вера в себя, наверное.
Напомним, Мухин выиграл забег на 15 километров свободным стилем на зимних Азиатских играх, и принес Казахстану первое «золото» и третью медаль. Ранее «бронзу» и «серебро» добыла Елена Коломина.
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