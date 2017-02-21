Казахстанская лыжница Елена Коломина выиграла вторую медаль на Азиаде-2017
Казахстанская лыжница Елена Коломина выиграла бронзовую медаль в гонке на 10 километров свободным стилем на зимней Азиаде-2017, проходящей в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Для Коломиной это вторая награда на текущих соревнованиях. Днем ранее казахстанка завоевала «серебро» в спринте классическим стилем.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана теперь две медали.
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