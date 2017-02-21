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21 февраля 2017, 8:22 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Казахстанская лыжница Елена Коломина выиграла вторую медаль на Азиаде-2017

Казахстанская лыжница Елена Коломина выиграла бронзовую медаль в гонке на 10 километров свободным стилем на зимней Азиаде-2017, проходящей в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Для Коломиной это вторая награда на текущих соревнованиях. Днем ранее казахстанка завоевала «серебро» в спринте классическим стилем.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана теперь две медали.

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